En riktig jazzhöst i Hälsingland–här är hela listan

Även om Bollnäs jazz club leder ligan över att ha ungefär lika många kvinnliga som manliga frontfigurer på sina jazzkonserter, så märks det en uppryckning även på andra platser i landskapet. Iris Bergcrantz Quintet medverkar också under Stocka Filmfestival på fredag inför filmen Iphigenia, och det kvinnliga musikkollektivet Ladies got the Blues, som lyfter fram kvinnliga bluesmusiker genom tiderna, är bokade till både Bollnäs och Ljusdal i september.

BOLLNÄS

Lokal: Kulturhuset

13/9: Ladies got the Blues,

24/9: Hasselgårdtributen, med stipendiat Anton Jonsson Kvartett. Klas Lindquist Quartet

29/9: Tonbruket

11/10: Zoltan Csörz Trio

25/10: Oddjob. Förband Folkjazzbandet Blunda.

15/11: Vivian Buczek & Martin Sjöstedt Trio

29/11: Karin Hammar Fab 4

HUDIKSVALL

Lokal: Kulturhuset Glada Hudik

13/9: Sharon Clark med Mattias Nilsson trio

4/10: Second line jazz band

18/10: Steinar Aadnekvam–Freedoms trio

1/11: Torbjörn Risager & The Black Tornado

8/11: Peter Asplund Quartet

29/11: Björkologi

LJUSDAL

14/9: Ladies got the Blues, Solhuset, Ljusdal

NORDANSTIG

2/9: Iris Bergcrantz Quintet, Smedjan, Stocka

SÖDERHAMN

Lokal: Ferdinand, Kulturens hus

11/9: Allt var bättre förr. Peter Lind and the Cabaret Band

16/10: Dixiesnubbarna (med bland andra Anders Linder)

20/11: Ella Fitzgerald – the first lady of jazz, med Hudik Big Band och Helen Tanzborn

18/12: Säsongsavslutning med Gösta Svenssons kvartett och Gunilla Öberg