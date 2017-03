En konsert att minnas när Fuse jazzar loss på klassikerna

Det är första gången den unga stråk- och slagverksensemblen Fuse från Amsterdam besöker Sverige. Söderhamns teater är starten på turnén, som fortsätter till Hudiksvall, Sandviken och sedan vidare till södra Sverige.

Fuse betyder sammansmältning, och de sex musikerna har ett helt eget förhållningssätt till den klassiska musiken som de dock behärskar helt, både tekniskt och tolkningsmässigt. De väljer ett stycke från till exempel Sjostakovitj eller Ravel, arrangerar om det från piano eller orkester till den egna ensemblen, och plockar in egna improvisationer eller hämtar från andra stycken och kompositörer.

Musiken de spelar täcker ett brett fält, från ljuva arior till häftiga trumsolon, jazzimprovisationer, folklig musik och pubgig. Att de själva har roligt är tydligt, de dansar och överraskar publiken med olika lekfulla infall.

Barockkompositören Bach har de länge tvekat att ta sig an, men en del av Brandenburgkonserten får vi här njuta av, tillsammans med en libanesisk kompositörs Recitativ à la barock. Eller som i Hector Villa-Lobos Bachianas Brasileiras, med inspiration av Bach, där arian som ska sjungas i stället spelas känsligt på viola.

Varje konsert får sitt eget program efter medlemmarnas humör och på repertoaren finns såväl Béla Bartók och Maurice Ravel som Dave Brubeck, Claude Chalhoub, John Coltrane och Frank Zappa. Med flera.

Många pianoelever har fått öva skalor och fingersättning utifrån den ungerske kompositören Béla Bartóks Mikrokosmos. När Fuse tolkar ett av styckena får dock får rytmen och skalgångarna en helt ny betydelse och ett jazzigare uttryck än notbladen i skolan avslöjade. Kontrabasisten Tobias Nijboer i Fuse, som fått låna instrumentet från Sandviken två timmar före konserten, improviserar loss trots att han aldrig spelat på det tidigare. Det är mäktigt.

Frank Zappas Echidna's Arf startar med ett långt trumsolo där sedan de andra musikerna stämmer in. Det svänger ordentligt. En annan höjdpunkt mot slutet av konserten är The Hammer, av den samtida musikern Nils Frahm. Här har Fuse egentligen bara behållit originalets delar där pianotangenternas hammare slår an mot strängarna.

De sex musikanterna får alla glänsa i olika solon och de har ständigt en humoristisk glimt i ögonen. Flera av verken de spelar finns också inspelade på debutskivan "Studio" som kom förra året.

Kanske kan tempot – inget stycke är mer än fem minuter långt – bli lite tröttsamt för den som tänkt sig en mer traditionell klassisk kammarmusikkonsert. Men den musikaliska glädjen och skickligheten i det samspelta framförandet vinner publiken. Det blir flera extranummer av Fuse innan snövädret utanför blir påtagligt.

KONSERT

Fuse: Tobias Nijboer, kontrabas, Mascha van Nieuwkerk, cello, Julia Philippens, fiol, Daniel van Dalen, slagverk, Emma van der Schalie, violin och Adriaan Breunis, altviolin

Turné: Söderhamns teater 7/3, Kulturhuset Glada Hudik 8/3, Musikverket, Sandviken 9/3