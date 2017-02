Bollnäs Jazzklubb: Smittsam "sexattack" av Jazz Kamikaze

Namnet för tankarna till Andra världskriget och de japanska stridspiloternas självmordsattacker över Stilla havet. Kamikaze betyder dock ordagrant gudomlig vind och har sitt ursprung i en tropisk storm på 1200-talet. Var begreppet jazz har sin etymologiska vagga är dock omtvistat; det sägs bland annat härstamma från ett kreolskt uttryck för samlag.

Så om man ska hårdra det så kan man säga att Jazz Kamikaze konnoterar något som kan likna en smaskig kvällstidningsrubrik – en sexattack. I Bollnäs. En tisdagskväll. Nästan lika oväntat som när svenska fotbollslandslaget besegrades i OS 1936; "Japaner, japaner, överallt japaner", som Sven Jerring uttryckte det.

Bortsett från en säljande löpsedelsretorik så är det fem klassiskt skolade jazzmusiker i världsklass som står på scenen. Till det yttre är de en kvintett skandinaviska rockgudar i svarta wifebeaters, vilket känns uppfriskande i en annars av tradition banlon-, manchester- och terylenintensiv musikgenre.

Det som primärt genomsyrar Jazz Kamikazes uppenbarelse är dock den gudomliga vind som sedan 2005 försett denna samling 80-talisters instrument med kollektivt syre.

Att nöja sig med att beskriva Jazz Kamikazes musik som gränsöverskridande jazzfusion är att så att säga att förlora kriget. Fusion blir i sammanhanget snarare fission; och den energifrigörande atomklyvning som uppstår i låtarna sätter igång den kedjereaktion av genreglidningar som fortplantar sig konserten igenom. En låt som inledningsvis utlovar bossagung eskalerar till exempel i arenarock. Tunga hiphopbeats utmynnar i smäktande sopransax.

Från det hyllade albumet "The Return of Jazz Kamikaze" (2012) framförs bland annat låten "Volcano". Som om det inte räckte med flyganfall och atombomber så står även glödhet magma på repertoaren. Låten är karaktäristisk för gruppens känsla för det explosiva och oväntade. En soft inledning som andas Sades "Smooth Operator" spårar efter ett tag ut i en lavaström saxofonmetalmed en hårt arbetande Anton Eger på trummor.

Saxofonisten Marius Neset visar på funkiga "Vill du bli munk?" varför han rankas av musiktidskriften Downbeat som en av världens bästa. Vid ett tillfälle trakterar Marius Neset både sopran- och bassaxofon samtidigt; det vill säga två munstycken på samma gång.

Daniel Heløy Davidsen på elgitarr levererar ett antal solon som skulle imponera på både Slash och Charlie Christian. Morten Schantz på piano och Kristor Brødsgaard på elektrisk kontrabas är radioaktiva och deras intensitet på respektive instrument gör att Jazz Kamikaze pulserar i fluorescerande grönt.

Innan kvällen är över hinner gruppen även riva av 90-talsgrunge i form av Nirvanas "Smells Like Teen Spirit" på ett sätt som ger efterskalv från Bollnäs ända till Seattle. För att citera Nirvanas avlidne frontman Kurt Cobain: "With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious".

Here we are now, entertain us. Jazz Kamikaze levererar nämligen för aftonen just det – smittsam badboy-jazz.

