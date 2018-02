Människans seger över skogen kommer med ett högt pris

LÄS OCKSÅ: Ny kulturserie om skogen – läs Cecilia Ekebjärs presentation här.

Samtidigt som den amerikanska kontinentens bisonoxar slaktades från 60 miljoner djur till endast 800 på tre decennier pågick motsvarande decimering av en annan ikonisk organism, de tusenåriga träd som växte på USA:s västkust. Författaren Lotta Lotass har i sitt digitala litteratur- och konstprojekt ”Redwood” samlat en rad vykort från förra och förrförra seklet.

Allvarliga män står i ring runt gigantiska träd, hundratals fot i omkrets. Många visar skogsarbetare som fäller träden med handkraft. Männen – samt en och annan häst – får plats i riktskären. De texter som kommer med många vykort präglas av vördnad och förundran, men det hindrar inte det oundvikliga framåtskridandet – träden ska ner. Det blir mycket timmer av bara ett enda träd – och vilken bedrift att fälla ett!

Årsringarna visar att ett av de mest kända träden ”Discovery Tree”, när det fälldes, var 1 244 år och av stubben gjordes ett dansgolv.

”Det amerikanska inbördeskriget (1861–1865) innebar framsteg inom metallurgin vilka gjorde det möjligt att tillverka de långa sågar som var nödvändiga för rationell stordrift på de väldiga, kraftiga redwoodträden”, skriver Lotass.

Det moderna projektet – om det så har det svenska folkhemmets, eller den amerikanska nybyggarandans förtecken – vilar på en erövring av naturen och en transformering av densamma till produkter och ting. Skogsbruket är naturligtvis inget undantag och industrin har alltid hittat ett argument för varför en gammelskog bör avverkas. Av de kaliforniska redwood- och sequoiaskogarna finns bara utställningsexemplar kvar, inhägnade i nationalparker – ett skogsindustriellt extremfall, men ändå symboliskt och talande.

I Sverige är det i dag många som inte ens har sett en naturlig skog. Trots detta visar enkätundersökningar som bland annat SLU, statens lantbruksuniversitet, gjort att en majoritet av alla svenskar anser att miljöhänsyn bör väga tyngre än produktivitetskrav. Det finns en djupt rotad känsla för skogen, som inte skogsbolagens propaganda eller nyspråk har rått på, trots decennier av opinionsarbete.

I Sverige har skogspolitiken under decennier dikterats av de stora bolagen, statliga som privata, och administrerats av staten. Först 1993 jämställdes miljömålen med produktivitetsmålen i lagen, men det lagen har ännu inte slagit igenom och forskningsanslagen är allt annat än jämnt fördelade.

Och trots att små skogsägare dominerar i Sverige, använder dess företrädare samma orwellska nyspråk som storbolagen när de talar om föryngringsytor, rödlistor och hållbarhet.

LÄS OCKSÅ: Skövlingen av Brännvinsberget var droppen – politikerna måste ta Sveaskog i örat

Svenskarna älskar alltså sin skog. Samtidigt får vi tidigt klart för oss att framsteg och välstånd förutsätter exploatering. Historien om Sverige går hand i hand med historien om Norrlandskustens sågverksbaroner och timmerflottningen längs våra älvar.

Vad är ens en skog? Är det mer än en samling träd?

I den officiella svenska definitionen av "skogsmark" var länge produktionsaspekten inbyggd i själva grundterminologin – "mark där skogsproduktionen överstiger en skogskubikmeter per hektar och år". Enligt FN-organet FAO är ett område skogsmark "om det är större än 5 000 kvadratmeter, innefattar träd som är högre än fem meter och om trädkronorna tillsammans täcker minst tio procent av arealen". Inte heller denna definition är okontroversiell, då den i praktiken skulle kunna innefatta exempelvis en palmoljeodling på Borneo, där det tidigare stått en regnskog.

Debatten om skogsbruket har pågått länge, men fick ny fart efter journalisten Maciej Zarembas uppmärksammade artikelserie i DN, och hans efterkommande bok Skogen vi ärvde. Sedan dess har det pågått ett offentligt skyttegravskrig om skogen och tolkningsföreträdet.

Har du varit på bio på sistone kanske du har tagit del av ett av de senaste inläggen i debatten.

En ung kvinna går med käcka steg mellan trädstammar, kickar ner ett träd, pratar om att av skog kan man göra både hus och smink. Skogen är en källa till konsumtion. Det svenska skogsbruket är bra på alla sätt – numera. Svartvita bilder på fattiga bönder (inte rika sågverksägare), får illustrera en tid i det förgångna när "vi" höll på att göra slut på all skog.

Filmens avsändare är "svenska skogen", som om skogen självt var extra pigg på att bli avverkad. Naturligtvis är det skogsnäringen som vill ge sitt perspektiv på skogsbruk, som både hållbart och bra för klimatet. Hade avsändaren varit miljörörelsen skulle synen på hållbarhet troligen varit en helt annan – och kanske hade det då funnits plats för informationen att forskare vid det österrikiska Alpen-Adria universitetet och Stockholms Universitet nyligen kommit fram till att brukade skogar lagrar ungefär en tredjedel mindre kol än orörda skogar.

Synen på skogen är alltså extremt polariserad i Sverige. Skogsindustrin och miljörörelsen är två motpoler, som inte ens verkar tala samma språk. Den ena påstår att "vi aldrig haft så mycket skog", den andra kontrar med att en trädplantage inte är någon skog i verklig mening, utan en monokultur.

Staten med sina bolag och de andra stora skogsbolagen hade länge monopol på hur skogsbruk skulle bedrivas, men deras dominans utmanas nu från flera håll – och inte bara från miljörörelsen utan även "inifrån".

När människan nyttjar skogens tjänster och produkter ska det ske med respekt och utan att äventyra skogens liv.

Ola Engelmark, biolog och skogsägare, menar att framtiden finns i småföretagandet och de enskilda skogsbrukarna. Men då måste experiment uppmuntras och den sedan länge rådande ideologin utmanas. I sin nyutkomna bok ”En skog av möjligheter” visar han på alternativ som både tar hänsyn och ger utkomst.

Han skriver i sitt förord att skogsägaren är satt att ”vårda livet”, likt en läkare är länken mellan människans liv och död. Att när människan nyttjar skogens tjänster och produkter ska det ske med respekt och utan att äventyra skogens liv.

Han pekar på det absurda i att den svenska modellen sedan 50-talet uppmuntrat – och fortfarande uppmuntrar – till samma förhållningssätt till skogen, oavsett om man är stort bolag eller bara äger lite skog: Att leverera råvara till industrin i en brukningscykel med slutavverkning som återkommande intervall vart hundrade år. Skogsstyrelsens rapport ”Skogliga konsekvensanalyser 2015” visar dessutom att trädens slutavverkningsålder sjunker stadigt och förväntas inom detta sekel bli 60-80 år mot dagens 100-120 år, om vi fortsätter som vanligt. Liksom sequoiaträden i USA kan en tall bli uråldrig, tusen år. Sådana träd finns inte längre i Sverige. Bör vi bry oss om det?

LÄS OCKSÅ: Karin Perers, Mellanskog: Sluta bespotta skogsbruket

Ola Engelmark tror på de idéer som kan komma från drygt 300 000 enskilda skogsägare. Vilka nya krav bör man ställa på kommande skogsbruk? Han uppmanar till nytänkande: ”Att erkänna skogen, inte bara träden”. Hans recept är dialog och kunskap – och tonen prövande, nyfiken och optimistisk.

Men om man bortser från de vanliga grälen om hållbarhet kontra ekonomi och den vanliga skogsbrukarens vardagsbestyr – kan man hävda att skogen har ett värde i sig, som inte är kopplat till oss människor? Här går en grundläggande skiljelinje, mellan de som betraktar skogens värde som instrumentellt – hur vi kan ha nytta av den – och de som menar att skogen faktiskt har ett egenvärde. Kanske är det själva kärnan i oenigheten.

Saknar någon dronten?

Lars Samuelsson är docent i filosofi vid Umeå universitet och skrev sin avhandling ”The Moral Status of Nature: Reasons to Care for the Natural World” i syfte att undersöka om naturen kan sägas ha ett värde i sig. Om det nu inte får några egentliga konsekvenser för människan att, säg, utrota vitryggig hackspett – varför ska vi bry oss? Saknar någon dronten?

– Kan det finnas något skäl att bry sig om naturen som inte är grundat i att den har någon sorts värde för människor, bör vi bry oss om den för sin egen skull? Jag är försiktigt positiv till detta i min avhandling, jag tycker att det är rimligt att göra det, säger han.

Hur ska man se på den här krocken mellan olika perspektiv?

– Det finns flera sidor av det, å ena sidan finns en ganska utbredd uppfattning att det är så problematiskt att tillskriva saker som naturen, eller arter, ett egenvärde. Man är försiktig med att lägga fram sådana argument, även från miljöhåll. Man försöker hitta argument som ger en ”rikare” bild av de instrumentella värdena i stället. Men frågar man samtidigt människor så är de faktiskt benägna att värdera de här sakerna för deras egen skull. Det finns en oklarhet och en osäkerhet där man inte klarar ut för sig själv var man står och varför. Jag tror att de flesta som är på miljösidan genuint bryr sig om naturen, men sedan klarar man inte av att sätta ord och hitta argument för det och luras in i den gängse diskussionen som handlar om siffror och pengar.

Lars Samuelsson berättar om en paneldebatt där han skulle representera en mellanposition och där en företrädare för skogsindustrin var med och en företrädare för naturskyddsföreningen. Det fanns inga som helst försök till förståelse från någon sida, men det enda de båda gjorde var att slänga ur sig siffror.

– Den ena pratade om rödlistade arter, den andra om ekonomi. Det var så tydligt att det var så de trodde att man måste argumentera. Här har vi valt varsin ”enhet”.

Oavsett om naturen tillskrivs ett eget värde, det måste ändå vara ett mänskligt perspektiv som är utgångspunkt?

– Ja, i en mening, det är ju människor som värderar och kommer fram till moraliska ståndpunkter. Men ofta blandas två olika frågor samman. Det faktum att allt moraliskt värderande görs från ett mänskligt perspektiv innebär inte att endast människor kan tillskrivas värde. Man kan dra en parallell till egoism. Det faktum att alla mina värderingar görs från mitt perspektiv innebär inte att jag måste vara en egoist som endast värderar mig själv.

Frågan om vilka praktiska konsekvenser det får i ett modernt samhälle, om naturen tillskrivs ett värde i sig, är inte lätt att svara på, menar Lars Samuelsson.

– Om man nu hävdar att ett skogsområde har ett egenvärde, hur ska vi då förhålla oss till det? Är det oförenligt med att hugga ner det? De flesta av oss tänker att kännande djur har moralisk betydelse, man får inte plåga en gris. Men många tycker ju ändå att det är okej att döda den och äta den. Hur står sig naturens egenvärde där? Det är inte lätt att komma med en tydlig policy. Hur står det sig mot andra värden? En praktisk betydelse skulle vara det att om naturens egenvärde handlar om biodiversitet, komplexitet och kanske skönhetsvärden, om det unika och speciella och att hitta levnadsplatser för olika arter – då ska ju åtminstone de mest värderade områdena bevaras.

LÄS OCKSÅ: Naturskyddsföreningen: Dagens skogsbruk når inte miljömålet om levande skogar – och är därför ohållbart

En konsekvens av att tillskriva naturen ett egenvärde kan också vara att den absoluta äganderätten till skogsmark ifrågasätts.

– Skogar är något vi alla vistas och rör oss i och även om skogar och mark är privat ägda, så ser ju äganderätten sällan ut på det sättet att man får göra vad man vill med det man äger, det är en förenklad bild. Äger man ett hus får man ju inte göra vad man vill med det, det finns en massa regler. Samma sak med en bil, åtminstone om man tänker köra med den. Det finns en massa restriktioner som omgärdar äganderätten och jag tänker att så måste det vara med skog också. Och så är det ju också,men jag tycker att det måste finnas ett större mått av demokrati. De som på olika sätt är ”stakeholders” i en skog bör ha en del att säga till om vad som ska hända med den, naturligtvis med hänsyn till de ekonomiska ramar som skogsägarna har. Detta kan vara förenligt med att skogen ägs privat.

Lars Samuelsson tycker kritiken mot de som hävdar naturens egenvärde ofta missar målet.

– Många argument verkar snarare handla om att det är något konstigt med värden överhuvudtaget. Men när man pratar om "ekonomiska värden” eller ”mjuka värden” så förutsätter man också att det finns värden. Och om man tar resonemanget till sin spets så slutar det ändå med att vissa saker eller företeelser är värdefulla i sig, annars faller hela kedjan av värden platt. Det är ofta oklart varför det skulle vara särskilt konstigt att just naturen har egenvärde.Vi talar om natur men menar egentligen något som vi människor kan ha nytta av, antingen som råvaruresurs eller som rekreationsplats.

Fysikern och författaren Helena Granström tangerar Lars Samuelssons tankar, men går längre. Hon menar i sin tankeprovocerande och civilisationskritiska bok ”Det som en gång var” att det moderna samhället helt enkelt inte ser naturen som subjekt. Vi betraktar oss inte längre som en del av vår biologiska omvärld, utan har ställt oss utanför. Detta får grundläggande konsekvenser för hur vi betraktar skogen och naturen.

”För en kultur baserad på exploatering finns ingen annan möjlighet än att förneka den exploaterades subjektivitet”.

Helena Granström menar att vi kommit att anamma en ensidig syn på naturen som nyttig och myntar begreppet "nyttoextremism". Vi talar om natur men menar egentligen något som vi människor kan ha nytta av, antingen som råvaruresurs eller som rekreationsplats. Naturen har sällan ett värde i sig när vi betraktar den på det sättet. Den är alltid till för vår skull och vi formar den efter våra behov. I sin bok skriver hon: ”Om vi tappar idén om att det finns en natur då finns det snart ingen meningsfull skillnad mellan naturen och en skapad livsmiljö eller en virtuell värld.”

Hon menar att det moderna projektets strävan i slutändan handlar om att omforma allt efter människans vilja. Detta sker dessutom mer eller mindre oreflekterat och trots att industrialismens oförutsedda konsekvenser på senare tid blivit alltmer tydliga ångar de flesta på precis som vanligt. Ju mer av vår omvärld som är skapad av människor, desto mer måste människan vara inne och reglera. Teknologin blir självproducerande och människans förmåga att se bortom den krymper.

Är det härifrån den vanligt förekommande åsikten kommer, att brukad skog är ”bättre” än naturligt växande skog?

Vår förmåga att överblicka konsekvenserna av ny teknik, exploatering eller konsumtionsmönster är ofta begränsad. Det bara händer, finns tekniken måste den användas, om det så resulterar i kärnvapen. Kanske är det vår begränsade livslängd som gör det svårt att se de långa perspektiven och som fått oss att tro att samhällets korta period av högteknologi är det naturliga och ofrånkomliga.

Helena Granström betraktas av vissa som en dogmatisk antimodernist och bakåtsträvare, men ”Det som en gång var” lämnar få svar. Däremot tvingar den med stränga och uppfordrande ögon läsaren till reflektion: ”Vad är det som ens gör det möjligt att väga en arts överlevnad mot arbetstillfällen?”

Jag vet inte, men frågan måste ställas. Människan har erövrat skogen och naturen, men det kan mycket väl bli en pyrrhusseger.