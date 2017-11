Ljusa kulturtips i novembermörkret

Jazzigt blir det på tisdag kväll när välkända Viktoria Tolstoy Quartet besöker Hudiksvalls teater inbjuden av Hudiksvalls jazzklubb. Tolstoy utkom nyligen med en ny uppmärksammad skiva, "Meet Me At The Movies".

Duo Aeternica, klarinettisten Kjell Fageus och pianisten Love Derwinger, bjuder på musik och tankar i Hanebo församlingshem i Kilafors på onsdag kväll.

Folkmusik blir det med gruppen Lajka på Stallet, Stenegård i Järvsö på onsdag. Trion Linnea Aall-Campbell, fiol, Mats Gawell, gitarr och Isak Bergström, dragspel, spelar allt från hälsingsk barock till nya musikaliska skapelser i egna arrangemang.