Kammarmusiker med passion för violin och gitarr besöker Kilafors, Ljusdal och Söderhamn

Retorica Duo består av de framstående violinisterna Harriet MacKenzie och Philippa Mo. De möttes när de studerade vid Royal Academy of Music i London och förenas i sitt intresse för den okända musikskatten av verk för två violiner. Duon har turnerat runt i världen och framträtt i stora konsertsalar i främst Asien och Europa.

Tillsammans med den svenske gitarristen Martin Fogel kommer de att spela ett antal av sina favoritverk från olika stilar och epoker.

Samarbetet med Fogel inleddes under Lidköping Music Festival 2015. Samma år hyllades de tre musikerna med hederstiteln Associate of the Royal Academy of Music för deras bidrag till musiklivet.

Med sin gitarr kan Martin Fogel frambringa klanger som påminner om luta och piano forte, från barockens Johann Goldberg till brasiliansk musik av Heitor Villa-Lobos. Spansk folkmusik av Pablo de Saraste och rysk trubadurtradition i balett- och filmmusik av Dmitri Sjostakovitj finns också med i de tre musikanternas aktuella repertoar.

På fredag ges konserten i Hanebo församlingshem i Kilafors, på lördag i Missionskyrkan i Ljusdal och på söndag spelar de i Equmeniakyrkan i Söderhamn.