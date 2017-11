Hungeråret 1867 – då skörden frös bort och isen låg kvar till midsommar

Det är 150 år sedan nu, och i lördags passade kulturföreningen Hälsinge Akademi på att uppmärksamma nödåret under en seminariedag på Hälsinglands museum i Hudiksvall. Utdrag ur dagböcker, anteckningar och intervjuer, visor, konst och historiska redogörelser blandades.

Även Olle Hägers och Hans Villius film från 1977 "Ett satans år" visades.

Ett vittnesmål kommer från bonden Johan Johansson på Trogsta 3 i Forsa. Pingstdagen, 9 juni 1867, skriver han så här i sin dagbok:

”Har ännu inte sått något. Jag har skottat av tjälen på åkern men ej brett något lass för det är så surt att man ej kan gå där mycket mindre köra och så”.”Den 16 juni var det alltjämt snö i skogen. Den 17 juni började jag så på åkern. Den 20 regnade det så att man inte kunde vara ute på någon mark”.”Den 28 sept. är all vår skörd frusen, så att ej något fanns som kan användas till frösäd. Den 25 sept. frös det som värst, så att allt pärnris blev förstört och all säd som var grön”.

På Nordiska museet finns mängder av historier insamlade i början av 1900-talet. De fyller stora pärmar och innehåller både ögonvittnesskildringar och uppgifter som barn eller barnbarn till dem som upplevde svagåren återberättat.

Hur det kunde se ut långt in i juni denna sommar visar konstnären Albert Blombergsson i sin målning ”Proviantfartyg i Stugsund midsommar 1867”. Isen ligger fortfarande tjock där ångfartyget stannat och människor på skridskor och med sparkar och slädar flockas runt omkring för att ta emot de efterlängtade matvarorna som först nu kunde lossas.

Om 1867 var kall och blöt blev nästa sommar, 1868 intensivt varm, torr och blåsig. Skörden misslyckades återigen.

Johan Johansson i Trogsta skriver så här i sin dagbok den 7 juni detta år:

"Detta år blir vi alldeles utan råg som aldrig hänt, fast jag sått i 22 år.”

Under dessa nödår blev tiggeriet vanligt. Efter mycket om och men beslutade regeringen sig för att organisera nödhjälp till de svältande i Norrland. Landshövdingarna stod i spetsen för vart sin nödhjälpskommitté som samlade in pengar på frivillig väg. Bidrag kom också in från utlandet.

Instruktörer från länsstyrelserna skickades ut för att lära folk i Norrland hur man skulle baka bröd av tallbark. Många blev sjuka av brödet, de som redan var svårt undernärda, kunde inte behålla den kärva maten.

En följd av missväxten och svälten blev att många inte såg någon annan möjlighet än att emigrera. År 1860 utvandrade 348 svenska undersåtar. 1869 utvandrade 39.064 personer.

