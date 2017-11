Finland – från kaos till välfärdsstat

et är tyst i skogen, kylan har satt sina spår. Haren som jag brukar möta, då jag cyklar för att hämta tidningen Karjalainen, hittar jag en morgon överkörd. Jag känner mig ensam trots mottot för jubileumsåret ”Yhdessä” (tillsammans). Döden längs vägen i Nordkarelen blir för mig en påminnelse om att det självständiga Finland föddes i blod för 100 år sedan.

Varför grep man i Finland till vapen mot varandra i stället för hammare och spik, då ryska tsardömet föll samman 1917? Att finska folket kunde uträtta stordåd vittnade landets träkatedraler om såsom den i Kerimäki. 1906 hade allmän och lika rösträtt införts. Först i Europa fick kvinnorna rösta. Ändå gick allt på tok.

Röda garden tog över makten i södra Finland i januari.

Finland hade varit ryskt storfurstendöme sedan 1809 då Sverige förlorade sin östra riksdel. När tsaren avgick under februarirevolutionen 1917, spred sig oron till Finland. Nödvändiga reformer såsom bättre villkor för torparna uteblev till följd av oenighet mellan socialister och borgerliga. Bolsjevikernas maktövertagande i Ryssland och politiska mord i Finland fick den borgerligt dominerade lantdagen att förklara Finland självständigt den 6 december 1917 för att hindra revolutionen att sprida sig. Röda garden tog över makten i södra Finland i januari och det blev starten på inbördeskriget eller röda upproret som många sa. Andra talade om frihetskrig.

Dödsoffren i inbördeskriget kan räknas till cirka 38 000.

Den borgliga sidan, de vita, fick stöd av Tyskland medan de röda fick vapen och annan hjälp av kvarvarande ryska trupper. När de vita, som var bättre organiserade med Gustaf Mannerheim som ledare, segrade, flydde många röda till Ryssland och gick under i Stalins utrensningar. Dödsoffren i inbördeskriget kan räknas till cirka 38 000, varav en stor del avled i de vitas fångläger till följd av svält och sjukdomar som spanska sjukan - en katastrof av ofattbara mått, som skapade oförsonlig bitterhet mot de vita ”slaktarna”.

Inbördeskriget var en utlöpare av världskriget och den ryska revolutionen men inhemska faktorer som uteblivna reformer och klasshat spelade in, liksom det usla försörjningsläget. Till jubileumsåret har Finska och Svenska litteratursällskapen tagit fram ett tvåspråkigt häfte ”1918 – Jag var där”. Enskilda livsöden illustrerar krigets vansinne som när en läkare skjuts på Tölövikens is i Helsingfors och en 14-årig röd ordonnans avrättas efter kriget.

I ett nötskal fångas segrarna och förlorarna.

På kyrkogården i min hustrus hemsocken Kuusjärvi, 25 mil norr om Viborg, hedrar fosterlandet på en kulle stupade vita medan de rödas sten - mer i skymundan och med namn utan årtal - bär den lakoniska överskriften ”Vakaumuksensa puolesta” (För sin övertygelse). I ett nötskal fångas segrarna och förlorarna. Sida vid sida i långa rader ligger soldaterna som stupade under andra världskriget, finska kyrkogårdar är som historielektioner. Under mellankrigstiden hade Finland till skillnad från Polen och de baltiska länderna lyckats värna demokratin. Vinterkriget 1939-40 hade enat folket, även om såren från inbördeskriget fanns kvar, många skulle läkas i Väinö Linnas epokgörande torpartrilogi ”Här under polstjärnan” (1959-1962) där händelseförloppet skildras från de besegrades perspektiv.

I freden i Stolbova 1617 flyttades gränsen ytterligare österut.

Ibland får vår vik i sjön Juojärvi besök av sångsvan, i nationaleposet Kalevala kallad ”Tuoniälvens stolta fågel” som den lättsinnige Lemminkäinen sökte skjuta för att få Louhis dotter som brud. Med sångsvanens rop blandas krigsrop från det förgångna. Mitt ute i sjön, där Savolax och Nordkarelen möts, ligger en gränssten från Teusinafreden 1595 mellan Sverige och Ryssland. I freden i Stolbova 1617 flyttades gränsen ytterligare österut. Då flydde människor med ortodox tro till Ryssland för att slippa lutherskt styre. Senare skulle karelare fly västerut för att undkomma ryssen. I gränstrakter har livet varit osäkert. Som en markering av att Finland under 700 år ingick i Sverige för jag svensk flagg på min kajak.

Men självkänslan var det inget fel på.

Finland hade efter nederlaget mot Sovjetunionen tagit hand om 400 000 fördrivna karelare, betalat krigsskadestånd och arrangerat de olympiska spelen 1952. ”Kläm på Kallen (Kalles kaviar)” kunde det låta hos en släkting på 50-talet. Materiellt välstånd och politiskt oberoende av den mäktige grannen skulle dröja. Men självkänslan var det inget fel på. ”Hakkaa päälle suomen poika …” (Hugg i finska pojke …) skrek en överförfriskad finsk publik på Stockholms stadion som ett återskall av hakkapeliternas stridsrop under 30-åriga kriget. Skickligt lyckades presidenterna Paasikivi och Kekkonen klara balansgången mellan öst och väst. När Sovjetunionen rämnade, ändrades spelreglerna och nu behöver politiker och journalister inte snegla österut. Det fattiga Finland har utvecklats till en välfärdsstat, som utan långbänk anammat EU och euron.

Okunnigheten i Sverige om Finland är än större.

Jubileumsåret stämmer till eftertanke. I den prisade finska skolan är det förvånansvärt inte obligatoriskt att läsa om tiden då Finland var en del av Sverige. Okunnigheten i Sverige om Finland är än större. För de 300 000 svensktalande i Finland (finlandssvenskar) och för den nordiska samhörigheten är det livsviktigt att svenskan behåller sin ställning som nationalspråk i Finland. Språkstriden flammade upp på 1840-talet då Johan Vilhelm Snellman lanserade devisen ”En nation, ett språk” mot bakgrund av avsaknaden av finskspråkig litteratur och tanken att en folkligt förankrad nationalism krävde en språklig gemenskap. Debatten om att stärka finska språkets ställning fördes ironiskt nog på svenska. Under mellankrigstiden blev det en akademisk fråga, som handlade om undervisningsspråk vid Helsingfors universitet. Då nu sannfinländarna skallar mot tvångssvenskan (pakkoruotsi), kan det finnas skäl att erinra sig att Mannerheim, Sibelius och Runeberg hade svenska som modersmål.

Redan Topelius hade betonat Finlands tacksamhetsskuld till Sverige för det västerländska kulturarvet. Sverige borde i sin tur skänka en tacksamhetens tanke till de 94 000 finska soldater som stupade under andra världskriget utan vars tapperhet Ålands hav hade kunnat bilda gräns till Sovjetunionen. I en dagorder efter vinterkriget skrev Mannerheim bittert att ”vi till sista penningen betalat den skuld, i vilken vi stått till västerlandet”. Hur hade Finland sett ut utan sisu? Tack för Marimekko, Akademiska bokhandeln i Helsingfors och muikku (siklöja). Tack för den finska arkitekturen alltifrån bankpalats i Sordavala i öster till posthuset på Eckerö i väster. Till Österland vill jag fara!

Tomas Attorps