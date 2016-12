De får ta del av kulturmiljonen 2016: "Fantastisk möjlighet"

Söderhamns kommuns kulturenhet har valt att lägga en miljon kronor på kulturprojekt i kommunen. Totalt tolv projekt får nu dela på pengarna. Musikföreningen Musica Viva har beviljats 100 000 kronor av kulturmiljonen.

Tolv verksamheter sökte pengar – här är de som vill ta del av Kulturmiljonen

– Vi kommer främst lägga pengarna på tre grejer. Vi kommer att arrangera en jazzhelg och en nationaldagskonsert under 2017. Det är de största utgifterna som vi ska försöka täcka med bidragspengarna. Vi ska dessutom utöka vår kursverksamhet för barn och unga, säger Catharina Ericsson.

Musica Viva är en ideell förening som arbetar för att stödja och uppmuntra musikskapande i olika former.

– Det är så kul att kommunen är så generösa. Det verkar som att de ser att vi arbetar hårt och det är kul att det uppskattas, säger Catharina Ericsson.

Kravet som ställs på projekten är att de ska bidra till integration och jämställdhet i Söderhamn. Catharina Ericsson tycker att det är ett bra krav att ställa.

– Vi jobbar väldigt mycket med just dessa frågor. Vi tar in väldigt många kvinnliga kompositörer och musiker och vi håller just nu på med ett integrationsprojekt där vi försöker hitta nyanlända musiker. Vi uppmuntrar dem till att spela och vi har även köpt in instrument som vi kan låna ut. Vi tycker att om det är något språk som är globalt så är det just musiken, säger hon.

Totalt var det 17 projekt som sökte dessa pengar.

Stråkläger i Lynäs för gemenskap: "Roligast att träffa nya kompisar"

Här är de projekt som får dela på kulturmiljonen:

ABF Hälsingekusten "Hungerkravallerna"

Bergviks Allting "Projekt: Stärka landsbygden"

Bilda GävleDala: "Skivinspelning spelar in skiva", "Kulturstråk Järnvägsviadukten” och "Rockskolan"

IOGT-NTO Bergvik: ”Studiecirkel kring kvinnorna i Bergviks historia”

Kärlet Allkonstförening: "Kaosfestival"

Föreningen Musica Viva: ”Jazzyra- en festival med jazziga tecken” samt förutveckling av kursverksamhet och Nationaldagskonsert.

Stenös vänner: ”Stenödagarna sommaren 2017”

Föreningen Söderhamns museum: "Bildutställning; När kvinnorna gick i spetsen" (100-års jubileet av ”Hungerkravallerna i Söderhamn”)

Konstkraft Ljusne: Skulpturprojekt för barn och unga och barnteaterprojekt