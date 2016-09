Hotad yttrandefrihet tema i Göteborg

Tema yttrandefrihet

Årets tema är valt delvis med anledning av att den svenska tryckfrihetsordningen fyller 250 år. Göteborgs universitet, Svenska Pen och Icorn är medarrangörer.

Några yttrandefrihetsgäster:

Adonis: Den fransksyriske poetens bok "Våld och islam" kommer i svensk översättning, och i Göteborg ska han medverka i ett seminarium om bland annat den arabiska vårens misslyckande.

Ensaf Haidar: Saudisk människorättsaktivist, numera i exil i Kanada, vars bok "Frihetens röst" ger en unik inblick i livet som kvinna i Saudiarabien, där kvinnor inte får köra bil och där de fick rösträtt 2015. Haidar skriver också om sitt äktenskap med bloggaren och poeten Raif Badawi som för två år sedan dömdes till tusen piskrapp för att ha krävt ökad yttrandefrihet.

Herta Müller: Nobelpristagaren, uppvuxen under Ceausescus diktatur, ska tala om intellektuellt liv under diktaturen men också om sin senaste bok som just har kommit på svenska, "Mitt fosterland var en äppelkärna".

Housam Al-Mosilli: Syrisk poet och fristadsförfattare i Linköping som innan han lämnade hemlandet 2012 suttit i fängelse och blivit torterad. Tillsammans med bland andra Parvin Ardalan från Iran ska han diskutera med Unescos vice generaldirektör Getachew Engida vad det globala samfundet kan göra för att stärka yttrandefriheten.