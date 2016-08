Anne Enright river ner Irlands tabun: "Jag ville göra en kvinnlig Kung Lear"

Anne Enright

Född: 1962 i Dublin.

Bor: Dublin.

Familj: Fyra syskon och två barn, 16 och 13 år gamla.

Karriär: Enright har tidigare publicerat essäer, noveller, en faktabok och tre romaner. "Sammankomsten" blev hennes internationella genombrott och för den tilldelades hon Bookerpriset, 2007. Hon har också arbetat som tv-producent och har skrivit för tidningar som The New Yorker och The Paris Review.

Läser gärna: Alice Munro, William Butler Yeats, James Joyce.