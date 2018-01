Äggformad bastu kröner klimatutställning

Likt en blandning av vetenskapsmän och konstnärer har Mats Bigert och Lars Bergström, ofta klädda i likadana overaller, gjort konstprojekt som har kretsat kring människan, naturen och teknologin. Den retrospektiva utställningen "I stormens öga" som invigdes i höstas på Artipelag visar att många av verken har blivit allt mer aktuella.

- Vi har velat uppmärksamma människor på klimatet på en massa sätt, bland annat genom att skapa extrema miljöer där man kan uppleva klimat själv, säger Mats Bigert.

En sådan miljö är verket "Solar egg" som nu inkluderas i utställningen, likt "en äggformad prick över i:et" med Bigerts egna ord.

"Solar egg" är en bastu tillverkad i guldfärgad rostfri spegelplåt, ursprungligen skapad för Riksbyggen i Kiruna, för att uppmärksamma stadens flytt på grund av utvinningen av järnmalm. Ägget har turnerat till Paris, innan det nu placeras ut i skärgården vid Artipelag, och på så vis förlänger utställningen ut i naturen.

- Vi har en stormkammare från 1994 med och det här kanske är en ännu mer extrem version, där man måste klä av sig för att uppleva konstverket i sin helhet, säger Mats Bigert.

I tider då folk allt mer tittar på mobilerna i stället för att samtala funderar han på om konsten kanske spelar en viktigare roll för att skapa mötesplatser, där människor kan diskutera framtida ödesfrågor. Bastun har för honom varit ett sådant ställe, ända sedan barnsben.

- I bastusituationer skalas människor av sina personliga identiteter lite. Man är naken och en form av diskussion uppstår, som vid en busstation där man först pratar om vädret lite trevande.

Det är med en absurd, lekfull humor som konstnärsduon tar sig an de abstrakta teorierna om jordsystemet. På så vis hoppas Mats Bigert kunna väcka uppmärksamhet och nya tankar. Själv känner han mest för duons undersökningar av så kallad "geoengineering", ingenjörskonst med syfte att påverka klimatet.

- Att suga ut koldioxiden ur atmosfären är till exempel en radikal metod som man pratar om nu. Om vi ska klara oss måste vi skapa någon form av gigantiska dammsugare _ säger man det ser ju människor en bild framför sig. Som konstnärer jobbar vi med sådant visualiserande varje dag.

Elin Swedenmark/TT

Fakta: Bigert & Bergström

Mats Bigert och Lars Bergström ingår i en konstnärsduo som träffades på Konsthögskolan 1986. Sedan dess har de skapat konstnärsprojekt, installationer, offentliga verk och filmer, utifrån vetenskapliga och sociala frågeställningar, ofta i skärningspunkten mellan människa, miljö och teknologi.

Deras samlade verk visas nu på Artipelag i Stockholm, i utställningen "I stormens öga". "Solar egg" finns på plats mellan 6 januari och 4 mars 2018. Duon arbetar också på filmen "Klimatexperimentet" som ska bli ett K-special för SVT.

Kända verk är bland annat "Klimatkamrarna" där en serie rum återskapade artificiella klimat, "Räddningsfilt för Kebnekaise 2016", där duon placerade en gigantisk räddningsfilt på Sveriges högsta bergstopp, "The storm", där de filmade och dokumenterade stormar i USA med maskinen "The tornado diverter" i släptåg, och den skulpturala installationen "CO2 lock in", där man får kedja fast sig vid fotbojor med formen av koldioxidmolekyler.