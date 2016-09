Få koll på spelarna i HHC – här är lirarna som ska föra laget långt i vinter

Som sig bör i hockeysammanhang så har spelaromsättningen varit stor i Hudiksvalls HC. Har du inte koll på alla i truppen? Lugn, här ger vi dig en genomgång med fakta om samtliga spelare.

MÅLVAKTER

Simon Nordh: 27-åringen har HHC som moderklubb, dit han återvände i fjol. Han slog sig i tidig ålder in i A-laget, för att sedan lämna Hudiksvall. Efter ett par säsonger i norska Rosenborg blev det en rad korta sejourer i bland annat Kiruna, Kristianstad, Nybro och Örnsköldsvik. Detta innan han inför den förra säsongen alltså återvände hem till HHC. Målvakten är som bekant en nyckelpost i hockey och här har HHC en stabil och pålitlig division 1-keeper.

Anton Hedberg (NY): Ny för säsongen, och ska utmana Nordh om förstaplatsen mellan stolparna. 22-årige Hedberg har Strömsbro som moderklubb, men spenderade sina ungdomsår i Brynäs organisation. 2014 avslutade han sin tid i klubben med att vakta målet i J20 Superelit. Som senior har han spelat för Tierp och Kiruna i division 1, men i båda klubbarna blev det snålt med speltid.

BACKAR

Fredric Larsson (NY): Det lär smälla en del när nyförvärvet Fredric Larsson är på isen. 22-åringen med den fysiska spelstilen har en intressant meritlista och kommer senast från Södertälje SK, som han var med och förde upp till allsvenskan i fjol. Har även division 1-rutin med Kallinge/Ronneby. 2012 draftades han av NHL-laget Philadelphia Flyers, och 22-åringen har därefter lirat hockey i Nordamerika. Dock med Youngstown Phantoms och Tri-City Storm i den amerikanska juniorligan USHL.

Lars Lundin (NY): Publikfavoriten är tillbaka. Och den 25-årige backen är en riktig klassvärvning av HHC. Spenderade två säsonger i Hudiksvall, innan han valde att skriva på för danska Ålborg Pirates. En offensivt lagd back, som är ett ruskigt vapen i framför allt powerplay. Med Lundin på isen kommer HHC att söka många avslut från blålinjen. Svarade för 42 poäng på 54 matcher under senaste sejouren i HHC och med Ålborg blev det ett poängsnitt på nästan en poäng per match.

Markus Västilä (NY): 23-åringen från Finland är en intressant värvning. Har sett riktigt bra ut under försäsongen. Kom från KooKoo i den finska högstaligan, där det blev 16 matcher innan han lånades ut till Peliitat och Leki i landets näst högsta serie. Västilä har även starka meriter från ungdomstiden, där han representerade Finland i U16, U17, U18 och U20. Spännande att följa, och ser ut att kunna bli en bärande pelare i HHC-bygget.

Mathias Eriksson: Bara 26 år gammal, men finns det någon i dagens trupp som är "mer" HHC än Mathias Eriksson? Fostrad i HHC och fick tidigt debutera i A-laget. Sedan dess har han säsong efter säsong tillhört lagets absoluta nyckelspelare. En lugn och trygg back med defensiven som främsta fokus. På de senaste nio division 1-säsongerna har Mathias Eriksson endast dragit på sig totalt 24 utvisningsminuter. En snudd på osannolikt låg siffra – frågan är om han ens hittar till utvisningsbåset i Glysishallen?

Anders Danielsson: Rutinerad 28-åring, som går in på sin totalt femte säsong med Hudiksvalls HC, under sin andra sejour i klubben. Detta efter att han mellan 2012 och 2014 spelade med norska Stjernen. Den Morafostrade backen är en viktig del i HHC:s lagbygge, och en välmeriterad back på den här nivån.

Anton Åman (NY): 22-åring som har hämtats in från Örnsköldsvik. Har dessförinnan spelat division 1-hockey med Kovland. Har Timrå som moderklubb och har där spelat både J20 Superelit och J18 Elit.

Magnus Larsson: Den 23-årige backen är en egen produkt, som har gått genom Hudik Hockeys ungdomsorganisation hela vägen upp till A-laget. Debuterade i A-laget som 19-åring och har redan en hel del division 1-rutin.

Elias Frisk: Ung back som fick chansen redan i fjol, och som då visade framfötterna med ett fysiskt spel. Då blev det 28 matcher i division 1. Egen produkt som har spelat både J18 och J20 i HHC, men dessförinnan även hunnit med att representera IFK Ore och Almtuna.

FORWARDS

Joonas Sammalmaa (NY): Den 25-årige finländaren kommer till Hudiksvall med stora förväntningar på sig. Och det är inte så konstigt. Han har rutin från både den finska högsta- och andraligan. Förra säsongen slutade han på sjätteplats i poängligan i den näst högsta serien. Han snittade då en poäng per match med Jukurit. En spelare som HHC såklart vill ska generera en hel del poäng.

Oscar Bergkvist (NY): Under sina juniorår öste han in poäng i J20 Superelit för både Djurgården och Modo. Har även fyra landskamper med Sveriges U19 på meritlistan. Under förra säsongen spelade han med både Kallinge/Ronneby och Vimmerby i division 1. 21-årige Bergkvist väntar nu på det riktiga lyftet även som senior – kanske kommer det i Hudiksvall?

Joonas Koskinen (NY): Den tredje nya finländaren i Hudik Hockey. Stod för 28 poäng på 33 matcher för Vimmerby i ettan i fjol, vilket var hans andra säsong i Sverige. Dessförinnan har 29-åringen varit ute på hockeyäventyr lite varstans. Eller vad som sägs om Tyskland, Danmark, Kazakstan och Slovakien? Har även över 100 matcher i den finska högstaligan med Tappara. Lär bidra med en del poäng, kanske framför allt assists, även i HHC.

Jonas Lindström: Lagkapten och något av en kulturbärare i Hudik Hockey. Mycket pålitlig poängspelare, som går in på sin nionde säsong i klubben. Får han vara skadefri kommer han under säsongen att passera 300 matcher för HHC. Och redan innan säsongen drar igång så står 30-årige Lindström noterad för sammanlagt 316 poäng i HHC-tröjan. En nyckelspelare.

Adam Seydlitz: Ytterligare en spelare med flera säsonger i klubben bakom sig, Zeydlitz har kommit att bli en av klubbens mer trogna spelare. Viktig i den rollen och är dessutom en riktigt bra och kompetent forward. Har svarat för över 100 poäng sedan han kom till klubben – och då spolierades förrförra säsongen dessutom av skador.

Pontus Wernersson Libäck: Tillsammans med tvillingbrorsan Linus en av klubbens stora profiler. Bortsett från en säsong med Mjölby så har bröderna varit HHC troget sedan ungdomsåren. Irrationell och lurig i offensiv zon och en pålitlig poängspelare, även om han har dragits med en del skadebekymmer de senaste säsongerna. Har genom åren även gjort sig känd för att dra på sig alldeles för många (och onödiga) utvisningar – men i fjol var det faktiskt betydligt mindre av den varan.

Linus Wernersson Libäck: Tillsammans med tvillingbrorsan Pontus en av klubbens stora profiler. Bortsett från en säsong med Mjölby så har bröderna varit Hudiksvalls HC troget sedan ungdomsåren. Precis som med Pontus så vet man att det kommer att komma en hel del poäng från Linus klubba. Han har genom åren svarat för över 200 poäng i HHC-tröjan. Bara 24 år gammal, men går redan in på sin nionde säsong med A-laget.

Fredrik Blom (NY): 19-åringen återvänder till moderklubben efter flera säsonger i Brynäs ungdomsorganisation. I Gävleklubben blev det två SM-guld under tiden med föreningens J18 och J20. Hade faktiskt erbjudanden från klubbar högre upp i seriesystemet, men valde att vända hem för vidare utveckling under tränaren Lars "Lillis" Lövbloms ledning.

Martin Naenfeldt (NY): Ytterligare ett intressant nyförvärv. En kraftfull och ung forward med en snabbt stigande utvecklingskurva. 20 år gammal. Spelade förra säsongen i J20 Superelit med Brynäs, där han även var lagkapten. Vid fyra tillfällen under säsongen fick han dessutom chansen i SHL. Hoppas nu på att ta utvecklas vidare i HHC.

Johan Nilsson: Hårt arbetande forward som går in på sin fjärde säsong med klubben. Ganska liten i storlek, men kompenserar det med sin skridskoåkning. Åker nästan skridskor som om han vore jagad. Hade sin poängmässigt bästa säsong i fjol, då han svarade för 23 poäng på 39 matcher. Ytterligare lyft i år?

Emil Broed: Stockholmare som har varit i HHC i några år. Numera 19-årige Broed har spelat med föreningens J18 och J20 och har sakta men säkert slussats in i A-laget. I fjol blev det 30 matcher i division 1 och ett par framträdanden med Lindefallet i trean. Blir intressant att följa hans utveckling, för här finns det potential, bland annat i form av en fin teknik.

Anton Hammargård: Talangfull 18-åring som gjorde A-lagsdebut i fjol, under en period då skadorna hopade sig för HHC. Då blev det bara två matcher för den Sveg-fostrade forwarden. Mer istid att räkna med i år, även om det också lär bli en del matchande i J20.

Marcus Åkerlund: En doldis i dagens HHC. Har visserligen varvat division 1 med lite spel med Lindefallets SK i trean, men 26-årige Åkerlund har faktiskt hela åtta säsonger bakom sig i HHC och är en uppskattad spelare som lägger ner ett hårt jobb på isen.