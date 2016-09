Ryssland ska även ha ägnat sig åt att söka upp enskilda soldater i norra Sverige.

– Varje vecka får jag rapporter om både större och mindre spionverksamhet, säger Mikael Frisell, chef vid Militärregion nord, till SVT Norrbotten.

Det ska handla om misstänkt spionage vid militära skydddsobjekt och under övningar och uppsökande verksamhet mot soldater och gruppbefäl. Kontakter som tas via sociala medier eller via kontakt i verkliga livet, rapporterar SVT.