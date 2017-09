Så blir vädret på Hälsinge marknad: "Höstkänsla i luften"

Forecas prognos ser inte munter ut. Det ser ut att bli en molnig marknadshelg med en del regnskurar. Under fredagen verkar regnet falla mest under morgonen och förmiddagen. Marknadsbesökarna under kvällen kan komma att klara sig undan skurarna.

Läs även: Vädret bäddade för framgångsrik marknad –rekordvinst för arrangörsklubbarna

På fredagen ligger temperaturen kring 12 grader, med molnigt väder.

– Det är höstkänsla i luften med lite kyligare temperaturer, säger Christoffer Hallgren.

Lördagen ser även den ut att bli molnig. Men det blir snäppet varmare, 12-14 grader. Återigen kommer regnet att falla över Hudiksvall.

– Det är ett regnområde som passerar i form av skurar. Det ser ut att bli någon större skur mitt på dagen, och en senare på kvällen.

Söndagen kan bli helgens finaste dag, enligt Forecas prognos. 15 grader varmt och lite solsken.

– Det blir en del sol, men också några skurar. Om man tar skydd under skurarna och passar på när solen är framme så kan det bli riktigt behagligt, säger Christoffer Hallgren.

Läs även: Så kan förra årets Hälsinge marknad summeras - lugn och välbesökt

Läs även: Se när reportern testar marknadens vassaste karusell: "Magen vändes ut och in"

Så här såg det ut förra året, när vi testade den största karusellen på Hälsinge marknad: