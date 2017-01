Säkert! till Söderhamn – spelar på teatern

Säkert! är Annika Norlins artistnamn när hon sjunger på svenska.

Hennes nya skiva släpps den 3 februari, och heter Däggdjur. Senaste skivsläppet Annika Norlin gjorde var under artistnamnet Hello Saferide, där hon sjunger på engelska. Albumet The Fox, The Hunter and Hello Saferide släpptes 2014 och under 2015 spelade hon bland annat i Freluga i Hälsingland.

Senaste skivan på svenska var "Facit" 2010. Det är alltså ett tag sen vi fick njuta av just Säkert!, men nu är det alldeles strax dags.

Malin Rönström, konst- och kulturansvarig, samt Anton Larsson, kulturkonsulent, på Söderhamns kommun, är ansvariga för bokningen.

Och de är nöjda:

– Det känns som att vi lyckats få till en klockren konsertvår som känns fräsch och tidsenlig. Annika Norlin har vi försökt boka tidigare och helt plötsligt så föll allt på plats och det blir av! Det känns fantastiskt. Tiger Lou den 9 mars är först ut, följt av Säkert! 9 april och Frida Hyvönen den 28 april. Söderhamns teater är som gjord för den här typen av akter så vi tror att våren kommer att bli en hit, säger Malin Rönström.