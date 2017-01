Läsartext: Sandarne kyrka firar 150 år

I början av gudstjänsten höll biskop Ragnar Persenius ett högtidstal, där han bland annat talade om att grundstenen till kyrkan lades 1858 och att den byggdes klar ganska snabbt men att invigningen dröjde till 1867. Kyrkan byggdes av brukets patron Dickson, som också hade en önskan om en egen församling för Sandarne, vilket inte beviljades av kyrkorättsliga skäl den gången. Detta är troligen orsaken till dröjsmålet med kyrkans invigning.

Capellakören, som är Sandarnes kyrkokör, sjöng såklart en sådan här högtidlig dag. De sjöng bland annat Kärlekens tid av Benny Andresson och som postludium Härlig är jorden i ett arrangemang av Lennart Jernestrand. Kyrkvärdar, präster och diakon medverkade med textläsning och bön.

Predikade gjorde kyrkoherde Lars Nilsson. Biskopen celebrerade mässan, där sedan präster och diakon fanns med vid utdelandet av nattvardsgåvorna. Bland dem som delade ut fanns en av församlingens tidigare präster Bertil Hofverberg, som tjänstgjorde i 20 år under 1990 till 2000-talet.

Det har tagits fram en ny kyrkobeskrivning för Sandarne kyrka, författad av Lars Nylander. Han fanns på plats och delade själv ut den till alla kyrkobesökare vid utgången, efter gudstjänstens slut.

I kyrkan har Sandarne församlingsråd gjort en utställning med bilder från kyrkans historia, den utställningen kommer att finnas kvar till sommaren, då den flyttas till Östanbo bönhus.

Efter gudstjänsten fortsatte festligheterna i Östanbo bönhus, där det serverades ett kyrkkaffe. Under kaffet hölls det tal, där en av talarna var Per Harling, präst i församlingen under början av 1980-talet. Per talade om att hans relativt korta tid i församling har betytt mycket för honom själv och hans hustru Ingrid. Han talade också om att under det nedläggningshot massafabriken i Sandarne drabbades av under hans tid, fick kyrkan fungera som ett stöd och en förenande kraft. Kyrkan och gudstjänsten blev en plats där man kunde få säga sin mening.

Jubileumsgudstjänsten är starten på ett jubileumsfirande som pågår hela året 2017. Det kommer att uppmärksammas på olika sätt dels i kyrkan vid gudstjänster men också i ett antal jubileumskaféer i Östanbo bönhus. Det kommer att bli både föredrag och musikaliska arrangemang.

Christina Hedin