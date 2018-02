Läsartext: Resumé av 150-årsjubiléet av Sandarne kyrka

Sandarne kyrkas grundsten lades av dåvarande kronprins Carl, sedermera Carl XVI, den 15 juli år 1858.

Bygget bekostades av Grosshandelsbolaget James Dickson & co i Göteborg Den byggdes efter ritningar av major A Edelsvärd, med sittplatser för omkring 500 personer. Sandarne kyrka invigdes, den 13 januari 1867, av prosten J.A Dahlström i Söderala.

I oktober 1867 anställdes Karl Erik Axel Strandell som församlingens förste kapellpredikant. Strandell var född i Skogs församling 1842. Ett antal präster har under åren arbetat i kyrkan, den senaste är Eva Brolin som anställdes 2017.

Den första biskopsvisitationen i Sandarne var den 6 juni 1869. Visitator var ärkebiskop Henrik Reuterdahl tillsammans med kyrkohedarna Dahlström i Söderala och Östberg Söderhamn samt kapellpredikanten Axel Strandell.

Ur visitationsprotokollet kan hämtas bl.a. följande:

”En rymlig, särdeles vacker kyrka. Capellaget bildat enl. Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse 26 oktober 1866. Järnvägståg anordnas varje helgdag för en icke ringa folkmängd till och från kyrkan. Egna medlemmar för inte, främmande för en mycket låg penning. Gudstjänsten flitigt och ordentligt besökt, av såväl den fasta som lösa befolkningen iakttagande av skick och ordning, inga förargelseväckande uppträden äga rum, att nyktert och tuktigt leverne i allmänhet föres. Ungdomen bevistar ordentligt skolorna, vilka förestås av skickliga och oförtrutna lärarinnor. Kristendomsundervisningen är ojämn, dock ej under medelmåttan."

Även den kända ärkebiskopen Natan Söderblom genomförde den 19 februari 1919 biskopsvisitation i Sandarne.

Sandarne församlingsråd har under år 2015–2016 arbetat med förberedelse av jubileumsårets aktiviteter i samarbete med kyrkans anställda. Man har även arbetat med framtagande av bilder till en utställning om kyrkan och dess verksamhet, såsom dop, konfirmation mm. Margareta Eriksson har ansvarat för all förtäring och dekoration vid kaféerna i Östanbo. Eva Björk har under jubileumsåret 2017 lagt ner ett stort arbete med att kontakta aktörer, planera och arrangera samt aktivt deltagit i arrangemangen.

Den 31 december 2017 upphörde Sandarne församlingsråd. Den 1 januari 2018 bildades ett gemensamt församlingsråd med namnet Söderhamn-Sandarne församling.

Nu lite om arrangemang som genomfördes år 2017 utan kronologisk ordning.

Den 29 januari startade firandet med gudstjänst i kyrkan. Högtidstal hölls av Biskop Ragnar Persenius, närvarande var präster, musiker, kyrkvärdar, diakon, vaktmästare, förtroendevalda., tidigare anställda och frivilligarbetare. Capellakören under ledning av Eva Björk, samt en till bredden fullsatt kyrka med besökare som deltog i kyrkans jubileumstart. Kaffe och gott hemlagat bröd bjöds det på efter gudstjänsten i Östanbo bönhus.

Ett flertal jubileumskaféer arrangerades i Östanbos bönhus under året, där intressanta föredrag och fantastiska musikframträdanden avlöste varandra. En julfest med tomte och dans runt granen avslutade årets jubileumskaféer.

Jubileumskonserterna genomfördes i Sandarne kyrka med bl.a. konserter med kyrkans egna kör Capellakören under ledning av Eva Björk. Calle Stenmans trio. Pernilla Vosveld som spelade cello så att nackhåret reste sig, sjönsjungande Christina Hedin, En jubileumskonsert med Erics Bergskvartetten fick tyvärr flyttas till Ulrika Eleonoras kyrka pga. nya brandföreskrifter. Under sommaruppehållet åtgärdades kyrkan så att brandmyndigheterna kunde godkänna verksamheter i kyrkan.

Under jubileumsgudstjänsten i september besöktes kyrkan av Sandarne kyrkas före detta präst, Per Harling, som framförde ett flertal av egna skrivna sånger tillsammans med Martina Sahlin och Capellakören, åter igen var kyrkan så gott som fullsatt. Oktobers jubileumsgudstjänst gästades av PRO-kören PRO-tonerna, en positivt laddad kör under ledning av musiker Björn Hagström.

December jubileumskonsert i Sandarne kyrka var advent- och luciakonsert med Capellakören, solist och lucia med två små tärnor. Den 26 december avslutades Sandarnes jubileumsfirande med julkonsert, julandakt: Oss är en frälsare född. Sång och musik med Martina Sahlin och Jonas Eklund på tvärflöjt, gitarr, mungiga och kohorn.

Förutom jubileumsaktiviteter under år 2017 har Sandarne kyrka och Östanbo Bönhus bedrivit sina ordinarie aktiviteter: gudstjänst, dop, begravningar mm i Sandarne kyrka samt sopplunch och torsdagsträffar mm i Östanbogården.

Enar Granqvist