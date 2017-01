Läsartext: Per Åsling (c) mötte företagare i Söderhamn

Lennart Hammarsten från företagarna i Söderhamn hälsade välkommen och inledde. Därefter gav Per Åsling en resumé över de slutförda skatteutredningarna som genomförts under 2016. Hans tog bl.a upp kilometerskatten och hur den kommer att påverka företagarna och landsbygden om den klubbas igen. Han pratade också om den s.k. 3:12 regeln samt om företagande i allmänhet. Han tog upp företagens stora betydelse för samhället. Han menade också att det just nu är en positiv utveckling i hela landet.

Företagarna ställde mängder av intressanta frågor. Per Åsling fick flera åsikter som han skulle ta med sig till riksdagen. Företagarna Peter Kollin och Anders Waller ansåg att det var en mycket givande eftermiddag och att det var en dialog på bra nivå.

Studiebesök gjordes också på några företag. I Söderhamn besöktes Uppmans transport där man bl.a diskuterade kilometerskatten - men även andra skatter som påverkar företag att växa.

Jan-Eric Berger