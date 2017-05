Bjudningar samlade in pengar till behövande

Varje år har Svenska kyrkan en insamling under fastetiden som heter "Låt fler barn fylla fem år". Under den perioden samlar församlingarna in pengar som går till länder där barn har svårt att överleva fem års ålder på grund av olika förhållanden.

Pengarna som samlas in går till mat, medicin och sjukvård till barnen och deras föräldrar, i synnerhet till mammorna. Under årets fastetid har något som hetat "Bjud hem vänner" pågått i Sandarne och Söderhamns församlingar, där närmare 9 000 kronor samlats in till Svenska kyrkans årliga fasteinsamling.

Under "Bjud hem vänner" har församlingsbor på eget initiativ varit värdar till bjudningar där de öppnat upp sina hem för andra församlingsbor. Värdarna har själva bestämt vad de ska bjuda på, kostnaden och hur många som kan komma. Den summan som gästerna betalat har gått oavkortat till fasteinsamlingen.

– Totalt hade vi åtta olika bjudningar från första söndagen i fastan fram till påskafton. Priserna på bjudningarna varierade från 40 kronor upp till 100 kronor. Självklart fick man betala mer och många gäster gjorde också det, berättar diakon Johanna Korndahl.

Läs också: Söderhamnsföretag tillverkar världens första klimatsmarta bandvagn: "En stor affärsidé"

Bland annat anordnades en typiskt brittisk afternoon tea och en eritreansk kaffebjudning av församlingens medlemmar med brittiskt respektive eritreanskt ursprung.

– En av våra syriska familjer bjöd på en kombinerad middag där man dukade fram mat från Syrien och Libanon men även Armenien, berättar Johanna Korndahl.

Andra exempel på bjudningar var när vaktmästaren i Sandarne bjöd på smörgåstårta i Sandarne kyrka samtidigt som gästerna kunde njuta av fin pianomusik spelad av musikern Eva Björk. Dessutom träffades flera ensamkommande pojkar som lagade afghansk mat på Mariagården.

– Bjudningarna blev väldigt populära och församlingsborna, oavsett om de var värdar eller gäster, tyckte att det var ett jättebra sätt att träffa nya vänner. Flera av dem sa "jag skulle nog inte ha fått smaka på det jag har ätit i dag om det inte var för fasteinsamlingen". Andra sa "jag skulle aldrig ha gått hem till dem i vanliga fall därför att jag inte kände familjen på det sättet, nu gör jag det", berättar Johanna Korndahl.

Hon förklarar att "Bjud hem en vän" varit betydelsefull på flera plan.

– Fasteinsamlingen har raserat gränser, byggt nya broar och ökat kunskapen mellan människor och kulturer. Många uttrycker att det har varit både spännande och roligt, både att vara värd och ordna bjudningen, men även att vara gäst. Spänningen har bestått i att man inte vetat vad man skulle få smaka på, och vilka som skulle komma.

Läs också: Många bidrag till kyrkokampanj