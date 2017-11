Läsartext: Kören Tonflödet firade 30 år

Alla hade fått fundera på frågan: Vilka sånger ur vår breda repertoar har betytt mest för dig?

Programmet startades förvisso med ett uruppförande – körledaren Anna Smedsgård och hennes dotter Stina Borg hade skrivit ett Beatlesmedley, men därefter var det låtar som kören framfört tidigare.

Scandinavian schuffle och svenska låtar som Tillägnan, Gräsänkling blues, Gabriellas sång och Hälsingevals var favoriter.

Med sången Kaffetåren/Java jive bjöds publiken in till fikat och en ca 3 meter lång tårta.

Ett amerikanskt block med Stand by me, California dreaming och en damkör som bjöd på riktig tuggummipop i form av låten Lollipop, fanns också med.

Publiken bjöds in till en irländsk pub och där dök en grupp ruffiga sjörövare upp, Barrett's privateers, med Anders Sjöberg i spetsen. Efter det fick alla på puben sjunga med i refrängen till Whiskey in the jar. Irländska låtar kan ju också vara finstämda, så sen kom Wild mountain thyme, som kören ofta sjunger.

Att avsluta en jubileumskonsert med Bridge over troubled water kändes rätt för kören, men när publiken gav stående ovationer så tog vi i ytterligare och gav Händels Halleluja som extranummer.

Publiken hade strömmat till trots att det var stor konkurrens bland kulturevenemangen den kvällen och denna härliga publik fick förutom körens egna musikanter Bengt Segander,gitarr, Lena Näslund, tvärflöjt, Hans Olevik på trumpet och Gunilla Berglund, tin wistle, höra Jenny Christoffersson på piano och Börje Blom på bas kompa till flera av låtarna.

Presenterade programmet gjorde Gunilla Berglund och Ingrid Palm.

Ingrid Palm