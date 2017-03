100 000 till integration på biblioteken

Hur gick ansökan till?

– Kulturrådet gick i höstas ut med information om att det var möjligt att söka stöd till biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande. Vi hade ett personalmöte då vi bestämde vad vi ville satsa på, och utifrån det skrev jag en ansökan till kulturrådet.

Vad planerar ni att göra med pengarna?

– Vi jobbar med tre olika inriktningar: läsecirklar, digital delaktighet och biblioteken som mötesplatser. Vi har under 2016 haft 45 läsecirkelsträffar, varav nästan alla har varit riktade mot nyanlända/asylsökande. Många läsecirklar har genomförts i samarbete med Aktivitetshuset och SFI. Vi kommer bland annat att ha en läsecirkel inför författarbesöket den 25 april, då Sara Lövestam kommer hit till Edsbyn. Sara Lövestam, som tidigare jobbat som SFI-lärare har själv bearbetat några av sina böcker till lättlästa böcker. När det gäller digital delaktighet så har vi digitala första hjälpen varje tisdag kväll, och i mån av tid hjälper vi våra besökare även andra tider. Många nysvenskar vill ha vår hjälp vid datorerna. Vi har även vissa kampanjveckor – Get Online Week på våren och eMedborgarveckan på hösten. För barn har vi scratchkurser på loven, både i Alfta och Edsbyn, nu närmast på sportlovet. Kurserna är naturligtvis öppna för alla barn, men vi anstränger oss lite extra för att få med de nysvenska barnen, som brukar använda våra publika datorer. Vi har byggt upp Ny i Sverige-hyllor på båda biblioteken, och vi har också köpt in mycket litteratur på andra språk. När kaféet i vårt ombyggda bibliotek är klart, så hoppas vi också kunna starta verksamhet med språkkaféer.