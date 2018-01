Läsartext: Volontärer bygger skola i norra Indien

Tillsammans med medlemmar i pingströrelsen, volontärer och andra mer kunniga yrkesmän som ställt upp gratis, så har man nu byggt en skola för 600 barn. Inget barn ska nekas att gå i skola, oavsett bakgrund, om man är pojke eller flicka och om man har pengar eller inte. 1991 drabbades området av ett jordskred som ödelade stora delar och där dessutom 9 av 10 är analfabeter så är behovet av skola skriande.

Vilgot Svedman och Stig Göran, Stigge, Larsson i Järvsö besökte Järvsö Rotaryklubb på måndagen. De är klasskamrater från högstadiet. Vilgot har under de senaste åren besökt Stigge och vid varje besök försökt att övertala honom att följa med som volontär.

Under hösten 2017 bestämde sig Stigge för att följa med och under tre veckor i december så installerade han toaletter och tvättställ, monterade avlopp mm i det som ska bli rektorsbostaden i skolan. För att få pengar till byggnationerna så är Vilgot ute och informerar för att få människor att skänka pengar till bygget eller att gå in som fadderföräldrar för de barn, vars föräldrar inte har råd att betala.

Byggandet kommer att fortsätta med fler skolor uppe i bergen. Nämnas bör att 100 företagare i kommunen hittills har gått in med ovärderlig hjälp.

Anna-Karin Frost, Järvsö Rotaryklubb