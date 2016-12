Läsartext: Uppåt för pigg 75-åring

Den 26 juli 1941 träffades några entusiaster och bildade klubben. Tidigare hade ortens orienterare tillhört en sektion i Ljusdals IF.

Numer heter klubben Ljusdals OK - en klubb som växt rejält det senaste året och när klubben firade sin 75-årsdag fanns ett 60-tal medlemmar på plats.

Först en sektion i Ljusdals IF, sedan OK Friska Vindar, men från 1977 bytte klubben namn till Ljusdals OK. Och det blev ett omdiskuterat namnbyte.

– Vi förväxlades ofta med idrottsklubben Friska Viljor från Örnsköldsvik och orienteringen i Ljusdal fanns liksom inte, trots att vi var väldigt aktiva i resultatlistor på den här tiden. Det var därför vi unga ville byta till Ljusdals OK, säger en av de då unga, Calle Furuström.

Precis som många andra idrottsklubbar så har Ljusdals OK drabbats av sviktande medlemsunderlag. Som mest fanns 250 medlemmar i klubben och för bara ett år sedan hade antalet medlemmar sjunkit till 150. Nu kan man räkna in 200 medlemmar.

– Varje vår och sommar anordnar vi nybörjarkurser i klubben och haft svårt att få deltagare, men i våras kom det plötsligt 50 stycken, blandat med både unga och lite äldre, som ville lära sig det här med karta och kompass, Det var jätteskoj och de flesta av dem har faktiskt hållit i hela säsongen, berättar Calle Furuström.

Ljusdals OK är numer ingen elitklubb i ordets rätta bemärkelse, utan snarare en klubb för motionsidrott där en av säsongens höjdpunkter är 25-mannaorienteringen i Stockholmstrakten i slutet av säsongen. En tävling med både gammal som ung i laget.

När det handlar om tävlingar så har klubben anordnat två SM, ett natt-SM i Näsberg och ett lång-SM i Sandvik tillsammans med Forsa OK. Dessutom ett USM vid Gröntjärn. Och man har också varit en del av de stora vårtävlingarna i Hälsingland och bland arrangerat tävlingar med uppåt 4 000 deltagare. I höst står man som arrangör för distriktsmästerskapen.

Under sommartid sätter klubben ut fasta kontroller på några ställen i kommunen, så kallade trimkontroller, och man anordnar också träningstävlingar två gånger i veckan, tisdagar och torsdagar, med banor av olika svårighetsgrad. Klubben hjälper också till på flera skolor i kommunen när det gäller att utbilda eleverna i orientering.

Klubbens 75-årsdag firades på Folksparksserveringen i Ljusdal med mingel, mat och underhållning. Trubaduren Tommy Olsson var den som underhöll.

Leif Sundell