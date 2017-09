Läsartext: Lundens och dess växter – en intressant föreläsning

Mötet inleddes med att Ingela Nilsson-Öst hälsade såväl åhörare, ett 25-tal intresserade medlemmar, som föredragshållare välkomna och överlämnade därefter ordet till Inger Karlsson.

Inger inledde med att berätta hur hon blev intresserad av trädgård och växter när hon och hennes man köpte den gamla lärarbostaden vid Håckstaviken, beläget längs vägen till Hölick, hur hon blev ombedd att starta en lokalavdelning av Trädgårdsamatörerna i landskapet och hur intresset växt under årens lopp. I dagsläget finns det 160 lokala föreningar i landet. Till en början kallades de hemträdgårdsföreningar, men nu är de lokalavdelningar i STA – Sällskapet Trädgårdsamatörerna.

Att vara amatör är inte något förnedrande, påpekade Inger, utan en person som ägnar sig åt en verksamhet utan att ha den som yrke.– alltså motsatsen till professionell. Vissa av amatörerna är verkliga experter inom sina speciella intresseområden medan andra är som vi vanliga amatörer, som endast odlar för sitt eget välbefinnande.

Inger berättade livfullt och ingående om lunden – eller woodland som det kallas internationellt. Kort sagt så kan en lund liknas vid ett förädlat skogsparti där man försöker efterlikna naturen men under ordnade former. En lund går att anlägga även på en liten tomt, under ett par träd eller några buskar, men gör sig givetvis bäst om man har plats att ge den ett större område.

När man skall anlägga en lund bör man utgå från platsens befintliga jord, men blanda upp den med kompost och andra multnande löv och växtdelar för att skapa en jordmån som befrämjar tillväxten av de plantor som man avser att sätta i sin lund. Man bör också komma ihåg att det i naturen nästan aldrig finns någon öppen jord. Man bör därför plantera marktäckare för att förhindra ogräsfrö att få fäste.

Vårblommande lökar liksom vitsippor är trevliga att ha i lunden. De blommar och lyser upp under våren och efter blomningen döljs de av andra växter som t.ex. myskmadra och hasselört. Ormbunkar, lilje- och knölväxter och hostor är exempel på växter för sommaren...

Efter ett avbrott för fika och en blomprydd kaka, signerad Lena Eriksén, fortsattes föredraget med en omfattande genomgång av vilka växter som lämpar sig i denna typ av plantering.

Efter föredraget och bildvisningen fick de närvarande möjlighet att handla växter ur Inger Karlssons omfattande växtsortiment. Alla kände sig inspirerade och talade livfullt om hur de skulle kunna överföra - åtminstone delar - av sina nyförvärvade kunskaper till den egna täppan. Detta var den sista större träffen för föreningens medlemmar för året. Nästa evenemang är äppelmustningen som sker den 16 september i Onsäng och pluggplantbeställningen den 12 oktober på Järvsöbaden tillsammans med kollegerna i Järvsö.

Jan Nilsson