Läsartext: Ljusnandalens Storband gav konsert i Ljusdal

Ljusnandalens Storband, 15 man och 1 kvinna starkt, med två skönsjungande elegant klädda kvinnliga solister, gästade Ljusdal och, som vanligt, på en smällkall februari-söndagskväll. Men värmen därinne gick inte att ta miste på. Musikerna och sångarnas skicklighet och spelglädje och den entusiastiska publiken fick temperaturen att stiga. Storbandet hade ju dessutom värmt upp kvällen innan i Sveg med samma konsert.

Repertoaren den här gången skilde sig från tidigare framträdanden, då man hållit sig till den traditionella storbandsrepertoaren med jazzlåtar från 1920, -30, -40 och 50-talen. Nu fick vi lyssna till melodier från 1950-talet och framåt. Det blev en del discomusik, Burt Bacharach, Stevie Wonder, Beatles m fl i välskrivna arrangemang för storband. De olika instrumentsektionerna framträdde ibland var för sig, saxofonerna, trombonerna, trumpeterna, kompet, men framför allt var det den samfällda insatsen som imponerade.

Även de nu spelade ”nyare” låtarna, som t ex You are the sunshine of my life, Yesterday, Halleluja I just love him so, Moondance, I just call to say I love you, Copacabana framfördes med det härliga storbandsgunget, som inte alltid är så lätt att få till. En duktig och samspelt kompsektion behövs, och den fanns här.

Några solistinslag hör ju till i storbandsarrangemangen. Ett par altsaxofoner, en tenorsaxofon, en trumpet, ett piano och på slutet trummorna fick visa upp sig lite extra och improvisera i ett antal takter, och i denna konsert njöt vi även av ett utsökt klarinettsolo.

Ljusnandalens Storband håller sig som sig bör även med sångsolister, de två duktiga sångerskorna Karin Johansson och Eva Regnander. De tilläts verkligen glänsa, såväl var och en för sig som båda tillsammans. Glädjen riktigt sprutade om dem, speciellt när de framförde melodier, som de själva vuxit upp med, låtar som de lyssnat till på flickrummen och dansat till på sin ungdoms diskotek.

En fundering på slutet: Vilken prestation att få till en konsert med tjugo nummer, när de som skall agera och prestera bor så utspritt. Vid presentationen av storbandets medlemmar hörde vi orter från hela Ljusnandalen och lite till, där musikerna och sångerskorna har sin hemvist, Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ytterhogdal, Älvros, Sveg, Malung. Glömt några??

Så ännu en tanke. Hur går det med storbandsmusiken i framtiden? Finns det någon återväxt, när det gäller blåsinstrumenten, eller vill de unga i dag bara spela gitarr, klaviatur och trummor? Nu är det, med några undantag, i huvudsak äldre, grånade män, som sitter bakom notställen. De kan sin musik och de spelar bra, mycket bra, men – vilka kommer att spela i framtidens storband? Och blir det hälften kvinnor, hälften män?

Sven-Erik och Sonja Walter