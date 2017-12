Läsartext: Hennan PRO:s julbord

Vid entrén fick ett sextiotal medlemmar varm glögg och pepparkakor. Mingel och gemytliga möten präglade stunden innan julbordet.

Ordföranden hälsade samtliga närvarande varmt välkomna. Då ett stort antal nya medlemmar anslutit under året, och några av dessa var närvarande, fick de en speciell välkomsthälsning. "Kamratgänget" som skulle stå för underhållningen önskades också välkomna.

Innan intagandet av maten framförde ordföranden ett stort och varmt tack till alla som aktivt eller passivt deltagit i den julmarknad som gått av stapeln några dagar innan. Att marknaden blev stor succé, var dessa personers förtjänst. Ordföranden nämnde också de aktiviteter som kommer att äga rum, under i första hand, nu i januari: medlemsmöte med information, olivoljeprovning, stickcafé och kursverksamhet (filmvisning).

Ett bord med de vinster som skulle lottas ut, fanns till påseende. De lyckliga vinnarna fick välja sina vinster av utbudet på bordet, vilket har den fördelen att inte värdet, utan den egna önskan uppfylles. Den först dragna vinnaren har förstås mycket att välja på.

"Kompisgänget" spelade under matstunden, under kaffedrickandet, under lotteriförsäljningen med kortare avbrott för att tillfredsställa den egna aptiten. Musikutbudet blev ett mycket uppskattat inslag.

Maten som erbjöds smakade mycket bra. Konstateras kunde att samvaron är det viktigaste - att träffa medmänniskor under gemytliga och avslappade former. God mat och trevliga medlemmar, vad mer behövs?

Kurt L Rådlund