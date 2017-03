Läsartext+film: Vårkonsert med allsång i Järvsö

Nordanstigs manskör, under ledning av Kenneth Stahre tillsammans med inbjudna gästartisterna Annica Lönn-Frank och Leif Bylars bjöd på körsånger, populära allsånger och lite blandat i form av soloframträdanden med mera. Torsten Myrgren och Loffe Rolin ackompanjerade kören och konferencier var Christer Wohlin.

Kören inledde med att sjunga Glad såsom fågeln. Lotter fanns också att köpa där vinsterna bestod av presentkort och hällbröd. I pausen serverades fika. Efter pausen fortsatte man varva körsånger med allsånger och gästartisterna återkom med bland annat en sketch som lockade till många skratt.

Som avslutning sjöng kören När showen är slut men publiken ville ha mera. Som extranummer framförde man You raise me up. Efter denna mycket uppskattade konsert fick samtliga medverkande stående ovationer och varma applåder av publiken, och gåvor delades ut till gästartisterna som tack för ett fantastiskt framträdande.

Joacim Nilsson