Selma & Gustaf på turné i USA – läs deras resedagbok här

DAG 1

Vår 22 timmar långa resa slutar perfekt när vår gitarrist (som föredrar att vara anonym) blir stoppad vid amerikanska gränsen. Hans gitarr har väckt misstankar och de vill att han skulle visa upp sitt arbetsvisum eller hoppa på första bästa plan hem till kylan igen. Turligt nog har gitarristen otroliga hundögon och de släpper ut honom efter ett tag. Dessvärre med "flaggat pass", vad fan nu det ska betyda.

Väl i Vegas märker vi rätt snabbt att det är någon slags märklig, lyxig, upphottad version av en studentresa, och fan EXAKT som på alla filmer. Det enda man inte var beredd på var alla otaliga inkastare till strippklubbarna, som under hela resans gång öppnade med att fråga om vi antingen var gay eller med i ett band (till slut svarade vi "both"), de slängde konstant ur sig saker som "duuuuude, it's time to be the mayor of tittie-city right?!". Ehm, no.

Senare, på kasinot, förlorar Gustaf en massa pengar på enarmade banditer

DAG 2

Vaknar upp aningen besvikna på vädret, det skulle ju vara öken liksom?!

Ungefär en, två grader över temperaturen i Sverige.

Vi sticker ut och tröstar oss med pannkakor vid The Strip och drar och kollar in stället vi ska lira på senare på kvällen. Det är hos Zound Industries/Marshall headphones fest, i en svit på Hardrock hotel, helt jävla underbart ställe och underbara människor!

Middagen där står ingen annan än den svenska Tommy Myllymäki för, och det ramas in av en väldigt, väldigt Vegas-kompatibel dj (liksom helt ålderslös). En otroligt vänlig kvinna som dubbar alla slingor med en elektrisk fiol medan hon dj:ade.

Efter giget spelar Gustaf bort pengar på enarmad bandit.

DAG 3

Vi tänker att det kanske vore kul att åka en sväng till LA, eftersom det ligger så nära... Det visar sig ligga sjukt långt bort, och motorvägen är såklart avstängd. Det som skulle ha varit "väldigt nära, 4 timmar bort ju?" visar sig vara ungefär 7 timmar bort, på småvägar rakt igenom Mojaveöknen. Förbannat vackert dock!

Vi får underbara direktiv av en trevlig kvinnlig native american när vi tankar, hon råder oss att vara "very careful out there, there's no people or gas station for 30 miles and no phone reception", lite det man vill höra på en bensinmack i öknen faktiskt!

På hotellet noterar vår basist, till sin stora förtjusning, att vi bor på samma hotell som de spelade in Baksmällan 3 på.

Sedan gör vi vår andra spelning.

Sen spelar Gustaf bort en jävla massa pengar.

DAG 4

Vi tänker att det vore förbannat häftigt att spela in en video och ta lite kort i Death Valley, så vi hyr två bilar och far iväg.

På vägen stannar vi till vid en tvättäkta 50-talsdiner, som tagit det fantastiska namnet "Alien center", eftersom det ligger så nära Area 51.

Då vi alla är svaga för konspirationsteorier vill vi gärna höra ögonvittnesskildringar av folket som jobbar där. Dom är emellertid inte alls sugna på att diskutera detta då det för dem är glasklart att marsianer, gubben i månen och hammarbyare bor runt knuten och ointressant att diskutera.

En annan sak vi noterar är att Alien Center har ett "Alien Cathouse" (vad kallar man annars en bordell som ligger vid area 51) beläget i ett märkligt rosa hus vägg i vägg med dinern, och de berättar glatt att "the owners got the diner and all the girls too". Kocken envisas även med att kalla Selma för "princess", och man förundras över karlns vilja att göra sig mer impopulär än vad man kan bli efter att dels vägra diskutera Area 51 med oss självutnämnda experter och sedan vara gubbsjuk. Idiot.

Väl tillbaka efter en dag av filmande och fotograferande gör vi vår sista spelning på Hard rock och efter den hamnar vi på ett ställe som heter XS där Alesso har en spelning. Då man tvättar händerna på toaletten finns det där en anställd i badrummet som TVÄTTAR händerna åt en (du tänker rätt, de skvätter ner ens händer lite och sen baddar dem med en handduk) och sen avslutar de med att trycka in en cigg i käften på en, tända och mycket artigt avsluta med "have a pleasant evening, Sir" och man valsade iväg som en bortskämd jättebebis.

Och efter det förlorar Gustaf en massa pengar på enarmad bandit.

DAG 5

Dags att åka hem.

Innan vi stiger ombord planet åker vi förbi "Old Vegas" som definitivt är värt det. Påminner en del om Williamsburg.

Resan hem ärr rätt smärtfri bortsett från att två i ressällskapet fastnar i tullen då en stor schäfer kastar sig över stackarna och hävdar att de bar droger (den skällde). Dessa två stackare får följa med och näcka inför några tullare innan de kan hoppa på tåget hem igen.

Och, Gustaf förlorar pengar på spel innan vi åkte, vem växlar in dollar till kronor när man från Vegas?