Läsartext: Vår framtida ålderdom – inte så eländig som befarat

Tisdagen 20 februari hade Senioruniversitetet nöjet att presentera läkaren, forskaren, professorn och numera deltidspensionären Anders Wimo från Idenor. I 30 år har han forskat om äldre och demens. SNAC-rapporten, The Swedish National Study on Ageing and Care, kopplad till Karolinska Institutet, kommer nu snart att publiceras.

Anders Wimo inledde med att citera Mosebacke Monarki: ”Eländes, elände…” och fortsatte med ett citat från Ivar Lo Johansson: ”Det svenska åldrandets problem är nationens stora problem som växer katastrofalt.” Detta skrevs 1949. Idag beräknas antalet 80 år och äldre i Sverige uppgå till 900 000 år 2050. En kostnadseffektiv äldrevård är alltså av största vikt.

Vad är det då som gör att vi seniorer ändå kan se positivt på framtiden? Anders Wimo pekade framför allt på den positiva hälsoutvecklingen hos äldre. Vi motionerar mer, vi äter bättre, vi ser till att hålla oss intellektuellt och socialt rörliga. Den medicinska och tekniska utvecklingen, t ex behandling av stroke, hjärtinfarkter, Alzheimers, gråstarr, höft- och knäoperationer, tandimplantat, goda läkemedel. Stark samhällsekonomi.

Slutligen ska, som motvikt till tidningarnas larmrapporter, poängteras att de flesta äldre klarar sig själva. Cirka 90% av Sveriges äldre behöver ingen hjälp och kostar inte samhället en krona!

Ing-Marie Bergroth