Läsartext: Välbesökt årsmöte summerade framgångsrikt år med Forsa OK

En verksamhet som genomförts för tredje året och som blivit en stor succé är Hittaut.nu som under sommaren och hösten lockade ut mer än 1 700 personer i skog och mark för att med karta i hand leta checkpoints. Projektet bedrivs i samarbete med Hudiksvalls OK och OK Dellen. Denna satsning har blivit det i särklass största friskvårdsprojektet i Hudiksvalls kommun och ambitionen är att Hittaut skall fortsätta också under 2017 med start den 15.e maj.

Största glädjeämnet under året var framgångarna för klubbens talangfulla damjuniorer Hanna Kjellin, Emelie Jonasson och Ronja Hugg. De var vid SM-stafetten i Blekinge med och kämpade om en medaljplats ända in på den sista sträckan. Det slutade till sist med en finfin åttonde plats bara minuten från medaljerna. Även på O-Ringen i Sälen där klubben deltog med över 60 orienterare noterades en del framgångar med bl a två etappsegrare.

Efter sex år som ordförande i klubben hade Sven Bergström Trolin avböjt omval och ersattes nu av Gunnar Forsgren, Hudiksvall som ny ordförande. Nyvald i styrelsen blev Mia Forslin, Njutånger som också leder barn- och ungdomskommitténs arbete.

Sven Bergström Trolin