Läsartext: Stina Oscarson besökte Café Planet

Är inte det också något som måste övas på? Undrade Stina Oscarson, regissör och debattör inbjuden av Omställningsrörelsen till månadens Café Planet i Baptistkyrkans lokaler, med anledning av den Nationella Krisberedskapsveckan.

Stina Oscarson, i dagarna dessutom aktuell som en av två nominerade till Pennan för insatser i humanismens tjänst, hade som ämne för sitt föredrag Samtal eller vapen.

Ur Stinas förråd av citat framförda under kvällen hämtar jag ur mina anteckningar:" Vi dödade varandra i medierna i flera år innan kriget bröt ut", Gellert Tamas, ur boken Det svenska hatet. "Befolka tanken och provprata" Reine Lööf, teaterprojektsamarbetspartner i Gävle, om att sätta sig in i den andres tankevärld.

Att gå in i ett samtal med öppet sinne är att ta risken att få ändra sina egna ståndpunkter, menade Stina. Ett rikt språk, är viktigt för dialog. Men det ekonomiska språket tränger sig in överallt och språket blir fattigare. Språkets fattigdom har dock Stina i projektet Skuggutredningens "Parlör för icke mätbara värden" kunnat råda bot på med ett lexikon för påhittade ord: ambivalensacceptans, empativolym, missförståelseinstinkt, möjlighetshorisont. Ord som förstås, trots att man inte hört dem förut! Boken trycktes på print on demand och kommer eventuellt att tryckas upp igen.

I pausen överraskade My Leffler, Delsbo, med att presentera Teemu Erkki från Åbo, som är på cykeltur 200 mil. Vapenvägrare, fredsaktivist och uthållig cyklist mot kärnkraft och framförallt kärnvapen. Teemu representerar Baltic Summer of 2017, i samarbete med Svenska och Finska kvinnor för fred.

Bie Erenurm