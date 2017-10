Läsartext: SKPF:s vice förbundsordförande talade om framtida utmaningar

Men först av allt var kvällens tema, från kongressen: SKPF:s framtida utmaningar. Det var med stor glädje som ordförande välkomnade och gratulerade vice förbundsordförande Liza Di Paolo Sandberg från avdelning 50, till sitt nya förtroendeuppdrag. Liza blev vald på kongressen. Förbundet har tidigare inte haft en vice ordförande, det handlar om att forma en ny roll.

Liza berättade om sin bakgrund och det uppdrag hon har fått och som hon med glädje tar sig an. Liza kommer att i sin roll vara förbundsordföranden behjälplig samt att ha ansvaret för de äldrepolitiska frågorna som hon känner sig hemma med, utifrån tidigare arbete på Kommunals förbundskontor.

Liza belyste det nya handlingsprogrammet och gick igenom de områden som SKPF ska arbeta med. Ett arbete som ska ske tillsammans med medlemmarna i olika former i organisationen.

Vice förbundsordförande uttryckte också sin glädje över dagens besked från regeringen, om att utreda införande av legitimation för undersköterskor.

Ett varmt tack riktades till SKPF:s vice ordförande med lyckönskningar i sitt uppdrag. Avdelningen känner stolthet och glädje över att ha Liza fortsatt i avdelningens styrelse.

Mötesdeltagarna gavs också utrymme för samtal vid borden kring hur de vill se avdelningens verksamhetsinriktning under 2018. Många förslag lämnades in i den låda som fanns för att samla in synpunkter.

Beslut togs om oförändrad medlemsavgift, budgeten fastställdes och förslag till verksamhetsinriktning lades fast, med vägledning utifrån de synpunkter som överlämnades till styrelsen.

Efter kaffe och smörgås behandlades aktuellt från avdelningen och det blev också dragning av eftermiddagens lotteri.

Ordförande framförde ett varmt tack till alla med ett välkomnade till kommande temamöten och på dagordningen fanns en liten dikt om hösten, att bära med sig: Det finns en ro.

Elsie Bäcklund Sandberg