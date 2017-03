Läsartext: Riksdagsman på besök i stan

På måndagen var miljö- och jordbruksutskottets vice ordförande Kristina Yngwe gäst på ett lunchmöte innan hos fortsatte till Nordanstig, där hon bl a besökte mjölkbönderna Erik Jörmgård och Maria Eriksson i Ingesarven.

På tisdagskvällen var det premiär för en ny typ av öppna politiska möten i krogmiljö när partiet bjöd in till "After Work" på The Bell. Kvällens gäst var riksdagsmannen Emil Källström från Örnsköldsvik som är centerpartiets talesman i ekonomisk politiska frågor.

– Det blev ett väldigt lyckat och välbesökt möte som gav mersmak, konstaterade partiets oppositionsråd Caroline Schmidt, som kunde räkna in mer än 30-talet gäster.

Källström inledde med en halvtimmes bred genomgång av frågor som är aktuella i riksdagsarbetet, allt från miljö, ekonomi. integration till angelägna frågor för jobb och företagande som de s k 3:12-reglerna. Därefter gavs tillfälle till ett stort antal kommentarer och frågor från publiken som var uppenbart engagerad.

Redan på måndag fortsätter mötesserien då kommunens företagare bjudits in till ett möte där ordföranden i riksdagens skatteutskott, Per Åsling från Jämtland, medverkar.

Sven Bergström Trolin