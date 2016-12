Läsartext: Programmering på Svågadalens skola

Det pratas mycket om att de barn och ungdomar som växer upp i dagens svenska samhälle måste lära sig om programmering. Detta eftersom de växer upp i en digitaliserad tillvaro där programmerbara apparater är mer regel än undantag. Därför bestämde vi på skolan oss för att satsa på programmering denna termin. Vi har under några veckor pratat och lärt oss mer om programmering och hur programmerare arbetar.

Med hjälp av tv-programmet Programmera mera och laborativa övningar har vi lärt oss om algoritmer, loopar, buggar, pilprogrammering osv. Eleverna har dessutom fått prova på att blockprogrammera via hemsidan hourofcode.com. Hour of code är en världsvid organisation där barn och ungdomar i mer än 180 länder får prova programmering på ett enkelt sätt genom att utföra olika uppdrag, t ex förflytta en robot på olika sätt eller bygga saker. Det är upplagt som olika teman.

Åk 1-3:s programmering handlade om Star Wars och 4-6:ans om Minecraft, båda sakerna väldigt populära bland eleverna. Eleverna fick arbeta parvis och samarbetet fungerade bra. Det blev en uppskattad timme där motivationen var på topp och alla elever kände sig delaktiga.

Helena Bergerståhl och Maria Sandin.