Läsartext: Optimism på Mellanskogs årsmöte

Och många positiva rapporter om det gångna året gladde de 50-talet medlemmarna som fanns på plats.

– Vi har haft ett riktigt bra år med ökande virkesvolymer och en rejält stärkt marknadsandel när det gäller slutavverkningar. Mellanskog har nu vuxit till att ha mer än en tredjedel av marknaden i området och närmar sig Holmen som fortfarande är något större, konstaterade virkesområdeschefen Martina Eriksson när hon summerade 2017.

Medlemstalet i föreningen ligger stabilt strax under 1600 medlemmar och notabelt är att många nya yngre tillkommit under året. En särskild introduktionsträff för nya Mellanskogare kommer därför att arrangeras under våren.

Från huvudstyrelsen medverkade Lennart Sundén som hade glädjande rapporter om ett ekonomiskt framgångsår för föreningen. Medlemmarnas s k insatskapital är återställt till 117 % och den stärkta ekonomin kommer skogsbrukarna till del i form av höjda virkespriser och ränta på insatt kapital.

– Det är ett starkt konjunkturläge för skogliga produkter och vi bedömer att 2018 också kommer att bli ett bra år, trots en kärv start med mycket snö och kyla som inneburit mycket besvärliga förhållanden och svårigheter att få fram virke ur skogen, framhöll Sundén.

Vid årsmötet fick Lars Linde från Delsbo förnyat förtroende som ordförande i skogsbruksområdet. Lars delade också ut ett diplom för god skogsvård till Anna och Johan Svennblad som med stort intresse sköter sin skog i Gnarp föredömligt, inte minst när det gäller röjning.

Mötet avslutades med att skogsinspektor Mårten Karlow berättade om skogsbruk på Island. På denna karga ö i Atlanten satsar man nu målmedvetet på att åter vårda och bygga upp skogarna på ett mycket intressant sätt. Mellanskog kommer också att i september ordna en resa för att studera skogsbruket på Island

Sven Bergström Trolin