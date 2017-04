Läsartext: Mellanskog samlades till årsmöte

Trots en besvärlig vinter med skogsmark som knappt varit tjälad har det varit bra fart i skogen. Virkesområdets chef Martina Eriksson rapporterade om det gångna året som utöver den traditionella skogliga verksamheten också innehållit många medlemsträffar och temamöten.

Från Mellanskogs huvudstyrelse medverkade Per Anders Hansson, Norrala som rapporterade om goda förutsättningar för avsättning av virke. Inte minst den nya fabriken i Östrand utanför Sundsvall innebär att det kommer att bli allt större efterfrågan också på massaved under de närmaste åren. Det ekonomiska resultatet för Mellanskog är gott och under nästa år räknar styrelsen med att medlemmarnas så kallade insatskapital kommer att vara återställt till 100 procent.

Vid årsmötet hedrades skogsägarna Nils Erik och Kristina Sjöberg från Norrbo med ett särskilt pris för god skogsvård. I motiveringen framhålls att de har balanserat fastighetens behov och tillgångar på ett hållbart sätt. De har därmed skapat en välskött fastighet som tillgodoser både miljö- och produktionsmål.

Vid styrelsevalet omvaldes hela styrelsen och nyvaldes Henrik Hübenette från Gnarp.

Sven Bergström Trolin