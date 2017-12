Läsartext: Konsert i Höglidenkyrkan med Samuel Ljungblahd och Ole Börud

Det var Samuel Ljungblahd och Ole Börud som under din julturné landade i Hudiksvall och samlade så många.

Samuel behöver inte så lång presentation. Han har under många år glatt människor med sin härliga sång och sin energi på scenen. Många minns nog hur han fick gästerna på prins Carl-Philips och Sofias vigsel att spontant klappa händerna och svänga med i sin sång.

Ole Börud är från Norge och hans samarbete med Samuel resulterade i julkonserten. Till den spelades en vinylskiva in med julsånger. Många av de vackra julsångerna som de flesta världartisterna sjungit framfördes t ex Let It snow och Jingle Bells. Att det sedan illustrerades på den stora filmduken på väggen gjorde inte låtarna sämre. I'm dreaming of a white christmas var en mycket vackert framförd julsång.

Samuel och Ole var inte ensamma på scenen utan ackompanjerades av Samuel Hector, keeboard, Christoffer Sundström på bas och Pontus Gillgren som spelade trummor.

Musikerna gavs utrymme för varsitt solo på sitt instrument och det drog ner stora applåder. Kören som sjöng med artisterna var från Hudiksvall nämligen Ylva Timan Olofsson, Micke Olofsson, Maria Nyström, Heléne Tantzborn, Anette Hylander, Marlene Dellenfröjdh och Jonas Sundqvist.

Samuel och Oles turné har också ett syfte att hjälpa barn i världen. De åker för organisationen Hoppets Stjärna och Haiti är deras mål för insamlingen detta år. Förra året orsakade svåra stormar stor förödelse i det mycket fattiga landet och hjälpbehoven är stora.

Mot avslutningen sjöngs O Helga natt och Ett barn är fött. En norsk tradition är att publiken står upp och sjunger psalmen Härlig är jorden som avslutning, men åhörarna gav sig inte utan extranummer och då framfördes Oh come let us adore him och alla reste sig och sjöng med. Alla var berörda av dessa vackra sånger när det som avslutning på kvällen var samling runt kaffeborden.

Maj-Anita Persson

