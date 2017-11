Läsartext: Friskaste arbetsplatsen utsedd

Hittaut är ett friskvårdprojekt som drivs av ideella krafter av orienteringsklubbarna Hudiksvalls OK, Forsa OK samt OK Dellen. Det går ut på att hitta så kallade checkpoints som utgörs av aluminiumstolpar utplacerade på 7 orter i Hudiksvalls kommun. Sammanlagt har 159 stolpar varit utplacerade i tätorter, i skog och mark och ofta på vackra platser. En del checkpoints har kunnat nås med cykel, barnvagn eller rullstol, medan andra funnits på mer svårtillgängliga ställen.

I projektet har ingått en tävling mellan olika företag och mellan skolklasser. Det företag som vann den så kallade snitt-tävlingen, dvs tog flest checkpoints i genomsnitt var Delsbo/Friggesund Din Hälsocentral som tog 109 stycken i snitt av personalens 26 medarbetare. Man tog också bronsplatsen i totala antalet checkpoints. Detta firades rejält med fest den 10 november på Tingshuset i Delsbo, med mat, allsång, prisutdelning och diplom på utmärkelsen Friskaste Företaget!

Personalen betonar att allt skett på fritiden, kvällar och helger och svetsat samman personalen under roliga och svettiga former och bidragit till en friskare arbetsplats. En grundförutsättning har varit att arbetsledningen har ställt upp till 100 procent.

Torbjörn Nilsson