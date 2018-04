Läsartext: Friggesundsklass blev länsvinnare i årets batterijakt

Klassen bestod av endast tio elever när vi var med i tävlingen. Tävlingen gick ut på att samla så många batterier som möjligt under en viss tid. Eleverna var väldigt ambitiösa och samlade in mycket batterier. Batterijakten bedömer sedan hur många kg per elev som samlats in, i snitt.

Vi samlade totalt in 210,9 kg batterier, med ett snitt på 21,09 kg per elev. Därmed var vi den klass som i Gävleborgs län samlat in flest batterier. Vår vinst blev ett tårtkalas till klassen. Barnen är väldigt nöjda och glada med sitt resultat.

Caroline Backström, klasslärare.