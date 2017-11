Läsartext: Föredrag om Olof Broman i Hälsingtuna sockenstuga

Prost emeritus Bo Johansson, som ingående studerat prosten Olof Bromans liv och leverne, höll ett spännande föredrag om Broman som föddes i Välsta utanför Hudiksvall 1676. Han läste medicin och biologi och tog läkarexamen 1704. Han arbetade som läkare i Hudiksvall och även på Hudiksvalls Trivialläroverk som lärare.

Broman läste även teologi och prästvigdes 1710 och arbetade som präst i Rogsta kyrka. Han författade den första hälsoläran och var före sin tid när han skrev att röka och snusa var skadligt och motion var bra. När Karl den 12:es svältande och frysande soldater marscherade hem från Norge, efter kungens död, fick Broman operera bort förfrysta fingrar och tår.

Det enorma verket Glysisvallur på 2700 sidor är en unik skildring av livet i Hälsingland under 1600-1700-talet. Han var även med under ryssarnas härjningar när hans ena dotter våldtogs och dog under flykten bort från Hudiksvall. 1636 byggdes Kråkö kapell som Broman bekostade. Han dog av bröstsmärtor 1750.

Lilian Holmgren