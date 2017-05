Läsartext: Firade in våren med eldföreställning i stället för fyrverkeri

Scouterna kom gåendes i det vackra vädret i ett fackeltåg och tände på Majkasan. De äldre scouterna hjälpte sedan till med elden och såg till att den inte spred sig medan de yngre sålde lotterier.

Scoutkåren hade ordnat informationsskyltar om verksamheten som besökarna kunde läsa på under kvällen och det såldes fika, korv och hamburgare. Det blev en fantastisk kväll med sång av Enångers kyrkokör som sjöng in våren och avslutade med ett tal om våren och hurrarop.

För att tänka på barn, djur och miljö så ordnades det en eldföreställning i stället för fyrverkeri. Det var GycklarJörgeN som framträdde med sin show “Eld och Värme”. Det blev mycket uppskattat av både barn, vuxna och djur – som inte saknade fyrverkeriet. Scoutkåren har under några år funderat på hur man skulle kunna göra något annat än fyrverkeri, eftersom det inte passar in under de värderingar som de jobbar med.

Åsa Forsman