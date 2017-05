Läsartext+film: Stämningsfullt på musikkafé i Håstakyrkan

Håstakören under ledning av Mari Lennholm framförde vårsånger med mera.

Kören ackompanjerades av Lennart Eng piano och Mikael Olofsson på bas. Solister var Stefan Stridh, Eva Andersson och Kerstin Gääf.

Bland sångerna som framfördes kan nämnas Vår i luften, För kärlekens skull samt ett potpurri av välkända Sven Ingvars-låtar. Man sjöng också allsång tillsammans och psalmerna Oändlig nåd och Innan natten kommer. Åke Fredriksson framförde också musik på fiol. Han sjöng också duett tillsammans med Mari Lennholm.

I pausen serverades kaffe och hembakat fikabröd och stämningen runt fikaborden var god. Man kunde också lämna en kollekt, men det var frivilligt. Intäkterna för kvällen gick till kören och deras verksamhet. Präst Astrid Uhlin bad aftonbön. Som avslutning och extranummer framförde kören Down By the Riverside. Som tack fick körledaren Mari Lennholm blommor och besökarna gav samtliga medverkande varma applåder.

Joacim Nilsson