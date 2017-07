Under Oringens tredje etapp segrade Erik Jonsson, OK Dellen. Han vann klassen H12 kort på tiden 20 min 46 sekunder, 2 min 32 sekunder före tvåan Johannes Wikström OK Tyr.

Detta är Eriks andra O-ringen. Förra året i Sälen sprang han i klassen U1 som är för nybörjare. Eriks upplägg är att äta och kolla noga att man är på rätt väg - sedan springa så fort man kan vilket verkar vara ett lyckat koncept! Detta är OK Dellens tredje etappseger genom tiderna.

Åsa Eriksson