Läsartext: Bra fart i skogen – trots dålig vinter

När gallringar och slutavverkningar utförs är det lättare att undvika körskador om snö kan packas och frysa ihop till hållbara körvägar när virket skall köras ut ur skogen.

– Men det har ändå rullat på väldigt bra och vi har full fart på flera maskingrupper. Vi har avverkat och mätt in drygt tio procent mer virke än planerat här i nordöstra Hälsingland under januari och början av februari, berättar Martina Eriksson som är virkesområdeschef på skogsägarföreningen Mellanskog.

I området finns 1 500 skogsägande medlemmar i Mellanskog med ca 100 000 hektar skogsmark. Många av skogsägarna är självverksamma och sköter röjningar, planteringar och gallringar på egen hand.

– Vi märker dock att allt fler skogsägare också har andra jobb, och större gallringar och i princip alla slutavverkningar får vi i Mellanskog ta hand om. De flesta skogsägarna har skogsbruksplaner som man följer och när det är dags för åtgärder av större omfattning pratar man med våra medarbetare som gärna ställer upp med råd och dåd om hur en avverkning bäst kan genomföras, säger Martina Eriksson.

På många skogsgårdar genomförs också just nu ägarbyten där en yngre generation tar över verksamheten.

– Därför drar vi också under mars månad igång en skogsägarskola där nya, ofta yngre skogsägare får en bra introduktion under sakkunnig ledning till hur man bäst sköter sin skog långsiktigt och hållbart. Och redan i februari arrangerar vi en temakväll kring skogsägande där vi också har bjudit in kommunledningen i Hudiksvall för att höra om deras syn på skogsbrukets villkor och betydelse för arbetstillfällen och ekonomi i vår bygd, avslutar Martina Eriksson.

Sven Bergström Trolin