Här kan ni se barnens teckningar till Lill-Ersk och läsa hela Lill-Ersks julsaga i december

1 december

Hej alla barn!

Tänk, nu är det dags igen. Den bästa tiden på året! Det är så vackert när snöflingorna singlar ned här mellan granarna i Storskogen.

Mitt namn är Lill-Ersk och jag bor under en stubbe med min familj som är Tomtefar, Tomtemor och mina nissesyskon. Vi bor precis under stora tallen som det växer en massa lingon kring. Det är väldigt mysigt, men inte så praktiskt, att bo i en stubbe. När snön kommer gäller det att man sopar bort den fort framför stubbens dörr. En vinter kom så mycket snö att vi inte fick upp dörren. Då fick vi gå ut genom skorstenen. Det var lite jobbigt. Men bland det bästa med vintern är att kunna åka kälke. Vår kälke är stor och röd. Den kan katten Tussen dra - om han är på gott humör. Katten har lite olika dagar. Om Tussen inte har lust att dra kälke, då får man försöka klura ut vad Tussen vill ha. Ibland räcker det med att ge Tussen en god liten skinkskiva eller en liten skål med grädde. När inte heller det räcker, får man klia honom lite under hakan - och då kan det hända att han kurrar och kan gå med på att dra kälken.

Undrar ni om jag förstår kattspråk? Det är inte så enkelt. Katter pratar inte som vi smånissar eller som människor gör. Men man brukar ändå kunna lista ut vad de menar.

Jag är den yngsta i syskonskaran, men jag är inte så liten som man kan tro. En gång räddade jag julen! Jag berättar mer om det imorgon.

Vi hörs då!

2 december

Godmorgon alla barn!

Vår katt Tussen är både snäll och klok. Men en gång ställde han till med ett riktigt äventyr!

Det var i början av december och vi bakade grankottskakor i stubben när Nisse-Lisa knackade på fönstret utifrån och undrade var kälken var.

Tomtemor skrattade bara och sa:

– Men nu har du fått granbarr i mössan! Vad menar du med att kälken är borta? Den är ju så stor, den kan väl inte bara försvinna. Den står väl bakom stora stenen bara.

– Nej, den står inte bakom stenen. Den är borta. Jag har letat och letat. Den finns ingenstans.

– Men då går vi ut och tittar tillsammans sa Tomtemor, och ställde undan plåten med de små grankottskakorna. Hon borstade mjölet från sina händer och tog av sig förklädet.

Vi letade först bakom stora stenen. Nej, ingen kälke där. Sedan gick vi runt stubben, men den var inte där heller. Inte bland lingonriset och inte uppe på snöhögen. Vi hade letat säkert överallt. Det började bli kväll. Solen hade nästan gått ner helt.

Tomtefar satt inne framför brasan och borstade tofsen på luvan som vanligt.

– Hördu Tomtefar, sluta upp med det där nu och hjälp oss leta! hojtade Tomtemor.

– Äh, den dyker väl upp. Något så stort försvinner inte bara. Dessutom måste luvan bli fin till julafton, svarade Tomtefar lugnt. Jag låg och grubblade hela den natten. Vart hade kälken tagit vägen? Och hur skulle vi få hem granen utan den?

4 december

Hej på er alla barn.

Det bästa sättet att hitta försvunna saker, det är att gå runt en stol tre gånger. Det sa alltid farmor. Hur nu det skulle hjälpa, men det var det första jag gjorde när jag vaknade. Kälken måste ju hittas innan julaftonen. Efter frukost började alla nissar leta efter kälken. Sprattelnisse gick och frågade fru Domherre om hon hade sett till vår röda kälke. Det hade hon inte, men hon tyckte att vi skulle kolla med herr Skata.

– Han har alltid något fuffens för sig, sa fru Domherre, speciellt när han ser saker som skiner.

Vi var alla lite rädda för herr Skata. Han tyckte att vi nissar jämt var i vägen. Men vi gick i samlad trupp dit ändå. Han bodde i den mörka delen av Storskogen. Fastän det var mitt på dagen, syntes inte solen för alla gammelträd. Vi nissar är nästan aldrig tysta, men när vi gick i skogen, som blev mörkare och mörkare, kunde man nästan höra ett barr falla.

Plötsligt var det någon som röt:

– Vad gör ni här? Nissar ska inte på min mark plocka bär!

Högt uppe i ett rönnbärsträd satt herr Skata och tittade argt ner på oss. Sprattelnisse som är den äldsta av oss sa:

– V-vi undrar om herr Skata har sett vår kälke?

– Jag har inte sett någon kälke! skrek herr Skata tillbaka. Schas med er innan jag ropar på Räven!

Våra ben förvandlades till gelé när vi sprang hem. Som tur var, blev inte Tomtemor arg för att vi gått in i mörka skogen. Hon tyckte att vi var riktigt modiga.

5 december

Lill-Ersk här igen! Var var jag nu då... Jo, just det!

Nästa morgon började också Tomtefar oroa sig över kälken. Luvan, stövlarna, till och med långkalsongerna var borstade. Tomtefar gör allt i en särskild ordning och den ändrar man minsann inte så där bara. Särskilt inte när julen närmar sig. Näst på tur var att hämta en stor fin julgran. Hur skulle han göra det utan en putsad kälke?

– Det går ju inte! Jag får försöka leta jag med, sa Tomtefar och stövlade ut.

Först gick han till lingonriset, där han alltid brukar ställa den. Där låg reservdelar, katthår och en trasig kaffekanna. Men ingen kälke.

– Vi har redan letat där! ropade Nisse-Lars från en gran han hade klättrat upp i.

– Nej, nu ger jag upp, muttrade Tomtefar. Han skulle precis sparka till kaffekannan men halkade och landade på rumpan. Alla skrattade högt, men Tomtefar skrattade nog allra högst.

– Så den är inte där den brukar, sa Tomtemor när alla samlats inne i stubben den kvällen. Och varken fru Domherre eller herr Skata har sett den. Kan någon ha tagit den?

– Det tror jag, sa Tomtefar. Men varför skulle någon ta vår kälke utan att fråga först?

Just då hördes ett ljud från andra sidan barkväggen. Någon - eller något - smög där ute! Nisse-Lisa rusade ut med en lykta i högsta hugg, men kunde inte se någon alls. Vem var det som gömde sig i mörkret?