Ett ekohus växer fram – viktigt att tänka långsiktigt och miljövänligt

Långsamt skrider det framåt, bygget av ekohuset i Gammelsträng. Det var ett år sen vi besökte Lisa Holmberg och Niklas Olsson sist. Nu har paret har just börjat lägga in golv och det första fönstret har satts in.

– Det får ta den tid det tar, vi vill inte sätta någon deadline, säger Lisa Holmberg.