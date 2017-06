Läsartext: Härlig musik i sommarkvällen

Milkshakers drog ner stora applåder för sitt 60-tals-sound.

Vem kunde tänka sig att Liberalernas starke man i Bollnäs kommun, Peter Nordebo, kunde sjunga Corrine Corrina, Save the last dance for me och Living doll med sådan bravur.

Kvällens konferensier Tor Jonsson bidrog också med sång under de uppräknade låtarna. Hela orkestern sprudlade av spelglädje.

Och publiken var med på noterna. Lokalen var fylld till sista plats och applåderna ville aldrig sluta.

Bror och Ulla Fransson från Iste tillsammans med Håkan Kihlander från Arbrå bidrog också till att behålla stämningen. Bror och Ulla är stående inslag i arrangemanget.

Att repertoaren är bred tilltalar publiken. Att få höra folkmusik på fiol och tramporgel är kanske inte så vanligt. Men uppskattat. Görgen Antonsson kan sin sak med sin fiol och hans kompis Erland Zetterqvist på tramporgel kompade skickligt. Görgen lockade också upp unge John Antonsson att spela fiol tillsammans.

Eva Hansson från Vallsta sjöng kända lokala melodier och berättade en historia ur Delsbostintans digra skatt.

Karin Hedlund tillsammans med musikkollegan från Vallstaskolan, Tom Riback på blockflöjt respektive gitarr var också uppskattade gäster, liksom naturligtvis Peter Puma Hedlund, riksspelmannen på nyckelharpa. Alltid en njutning att höra.

Karin Hedlund hade också med sig två flickor från Vallstaskolan som på fiol spelade Idas sommarvisa.

Dick Persson från Östansjö är en alltid lika uppskattad sångare. Och hans visa om Gubbdagis (Claes Ohlsson) drog ner stora ovationer.

Kvällen avslutades med en nykomponerad trio bestående av Lasse Feldtblad dragspel, Staffan Michelson fiol och Gunnar Hagelin bastuba,

Bosse Johansson