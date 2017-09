Läsartext: Föreläsning på Senioruniversitetet " Vad gör en musikläggare?"

Bollnässonen Sam Jakobsson, musikläggare vid Sveriges Radio P2 (klassisk musik) berättade om sitt arbete i Radiohuset, Stockholm, sedan 1981. Ett sjuttiotal personer hade kommit till föreläsningen i Peter Stormaresalen.

Att arbeta på ett medieföretag innebär att ständigt möta förnyelse. Så inte minst på musikradion, där sändningstiden från att ha varit ganska få timmar numera är veckans alla 168 timmar (i DAB-radio eller webbradio.) FM-sändningarna erbjuder 137 timmar

Hur distribuerar man – lägger– ett sådant utbud? Det säger sig självt att det skulle bli mycket dyrt att låta en hel stab arbeta med det på traditionellt sätt. Därför har stora delar av verksamheten datoriserats /digitaliserats. Sam Jakobsson visade via bilder och rubriker vilka förutsättningar som gäller för ett public serviceföretag som SR. Här kommer riksdag och regering in i bilden, de beslutar om/respektive sätter ramarna: verksamheten ska präglas av oberoende och självständighet.

Detta påverkar den klassiska musiken i P2 att söka balans och mångfald, att spegla Musiksverige både genom de egna ensemblerna som Radiosymfonikerna och Radiokören liksom även musiker, ensembler och orkestrar från hela Sverige. Det innebär musik från olika epoker, från olika länder, av kvinnliga och manliga tonsättare, för alla typer av lyssnare till klassisk musik. Vad som kan räknas som klassisk musik har en ganska vid ram. P2 Live Folk samt Klingan, Jazz, Rendezvous (med läcker äldre populärmusik), Elektroniskt, Kalejdoskop och Andliga sånger har tillsammans 20 tim. De direktsända programmen P2 Klassisk morgon, Klassisk förmiddag och P2 på hemväg har 33 tim. Och i dem dyker det ofta upp populära klassiker som är väl så gränsöverskridande!

Vad gäller musikläggning för hand nämnde Sam Jakobsson Klassisk förmiddag och Musik mot midnatt där det i varje block ska finnas musik av en kvinnlig tonsättare, en svensk tonsättare och två verk av typen kärnrepertoar, dvs. kända stycken av bekanta tonsättare. Ett hjälpmedel för musikläggningen är, som nämnts ovan, datorn. Den får fungera som en stor tombola med ett par tusen inspelade kompositioner. Den kan följa A, B eller C-listor (ofta, mellan, sällan spelade). Dataprogrammets urval styrs med hjälp av parametrar som epok, ensemblestorlek, instrument. De listor som datorn föreslår modifieras manuellt direkt på datorn av musikläggaren och distribueras automatiskt till presentatörerna.

En förutsättning för verksamheten är ekonomin. Allting kostar! Som exempel kan nämnas att en tonsättare som lever eller varit död i mindre än 70 år ersätts med 150 kr per spelad minut. Samma gäller för skivinspelningar. Nothyra och ersättning till musiker för SR:s egna inspelningar kan tillkomma. En nutida opera kostar 450 kr per minut att spela. Årsavgiften till EBU (Europeiska Radiounionen) är 540 000 kr per år. Men medlemskapet ger fritt tillträde till en musikmarknad som omfattar inte bara Europa utan nästan hela världen! Ett gott exempel är Notturno från BBC som spelas i P2 varje natt mellan kl. 00.00 och kl. 06.00 utan särskild kostnad eller trassel med rättigheter.

