Läsartext: Föreläsning hos Senioruniversitetet om periodiska systemet

Han inledde med att diskutera hur naturvetenskapliga upptäckter sker. Slutsatsen var, att det inte är genom plötsliga snilleblixtar hos enskilda personer, utan bygger på bidrag från flera forskare och forskarteam under tid. Därför är frågorna varför och hur mer relevanta än de traditionella vem och när.

Begreppen atom, atomvikt, grundämnen, och element är fundamentala begrepp i det periodiska systemet. Deras betydelse och innebörd har växlat under historiens gång. Från filosofen Demokritos, som levde i det antika Grekland, kom teorin att all materia är uppbyggd av en odelbar byggsten som han kallade atom. Men det var en annan grekisk filosof, Aristoteles, som lanserade teorin om de fyra elementen. Enligt den består all materia av en blandning av elementen jord, eld, luft och vatten, och det var den som kom att bli den förhärskande inom naturvetenskapen.

Aristoteles elementteori överlevde ända in på medeltiden, där den länge hade fäste inom fysiken. Men inom kemin började man i stället att anamma atomteorin. Den stämde med erfarenheter från laboratorieförsök, där man kunde förena två eller flera ämnen till ett nytt ämne med nya egenskaper i det som kallas kemisk förening. Det nya ämnet kunde dessutom delas upp för att få tillbaka de ursprungliga. Vissa ämnen gick inte att dela upp i mindre beståndsdelar, och definierades som grundämnen eller element. Genom att jämföra de ingående grundämnenas vikter med föreningens, kunde man beräkna deras viktförhållande. Det ledde fram till begreppet atomvikt; ett grundämnes vikt i förhållande till det lättaste, som fick atomvikten 1 och är väte.

Under 1800-talet började man systematisera grundämnena genom att rangordna dem utifrån atomvikt. Nu tillkom en ny kemisk egenskap, valens; hur många andra atomer som ämnet kan bindas till, och man såg att den återkom med en viss periodicitet i raden av grundämnen. Det var ryssen Dimitrij Mendelejev som genom att utnyttja valensens periodicitet lyckades ta fram den tabell som i stort sett är den vi känner idag.När Mendelejev släppte sitt periodiska system 1871 så mottogs det med ringa eller inget intresse. Det var först när man trängt in i atomen och kartlagt dess beståndsdelar som systemets logik blev uppenbar och det fick vederbörlig uppskattning.

Jan Erik Bohman